Cinco partidos sin ganar en LaLiga son muchos. La racha de 3 puntos sobre los últimos 15 es insostenible. El Valencia necesita frenar su declive del último mes y marcharse al parón liguero más cerca de los puestos europeos que del descenso a segunda división. Cualquier otra cosa será enrarecer todavía más el ambiente y hacer estallar una profunda crisis a las puertas de la reunión con Peter Lim en Singapur. El equipo de Gennaro Gattuso no puede fallar esta noche. Y menos delante de su afición después de las últimas decepciones contra el Elche, el Mallorca y el Barça. La dinámica negativa del equipo, la caída en picado a la zona Meriton y el parón de casi dos meses por la Copa del Mundo de Catar obligan a ganar al Betis sí o sí. Rino está obligado a acabar este primer tramo de la temporada con un mejor sabor de boca. No es la final de Copa del año pasado, pero como si lo fuera. El Valencia se juega mucho. Es un partido de importancia Mundial.

El parón mundialista se puede hacer muy largo si el Valencia no es capaz de poner fin a su dramática racha de resultados. El equipo necesita recuperar la senda de los triunfos y volver a ser el equipo competitivo del arranque de competición. Gattuso lleva demasiado tiempo sin ganar. Para encontrar la última victoria hay que remontarse al 7 de octubre en aquel 1-2 a Osasuna en El Sadar. Desde entonces, tres empates (Real Sociedad, Sevilla y Elche) y dos derrotas (Barcelona y Mallorca). El Valencia no puede permitirse el lujo de cometer otro tropiezo. Perder otra vez significaría encender las alarmas y agravar una crisis que cada jornada es más preocupante. Los números hablan por sí solos. El Valencia de Gattuso es el tercer peor equipo de los últimos cinco partidos. Solo el Elche y el Celta de Vigo lo han hecho peor. La clasificación no engaña. El Valencia salió de Pamplona en la séptima plaza y un mes después está instalado peligrosamente en la zona Meriton. El gran problema del Valencia de Gattuso es que también ha perdido la fiabilidad en casa. Mestalla cada vez es más vulnerable. Un punto de los nueve posibles lo confirman.

Victoria obligada

«Una victoria sería muy importante para la cabeza», decía el técnico. Los jugadores necesitan una victoria para recuperar la confianza perdida y el entrenador también. El italiano no atraviesa por su mejor momento de la temporada. Rino no da con la tecla. El equipo tiene menos presencia en el área rival en las últimas jornadas en fase ofensiva y encadena siete jornadas consecutivas encajando goles. Desde la goleada al Celta (3-0) del 17 de septiembre. Hace casi dos meses.

El partido también puede ser importante en clave mercado. La temporada ha demostrado que el equipo necesita refuerzos sobre todo en el centro del campo. Una derrota evidenciaría todavía más esas carencias de la plantilla a las puertas de la reunión con Peter Lim del fin de semana. El propietario decide.

El problema un partido más será la ausencia de Edinson Cavani. El uruguayo no se ha recuperado de las molestias en el tobillo derecho que arrastra desde su llegada al club y que le están impidiendo tener continuidad. Marcos André parte de nuevo como favorito para hacer de ‘9’ por delante de un Hugo Duro que espera su oportunidad de inicio. Samu Castillejo o Toni Lato (ensayó en esa posición) pueden entrar en la derecha en lugar de un Justin Kluivert que ha perdido protagonismo. Gatusso tendrá que elegir entre el recuperado Gabriel Paulista o Cenk Özkacar para acompañar al mundialista Eray Cömert en el centro de la defensa. Son baja por lesión Mouctar Diakhaby e Ilaix Moriba.

Sin Fekir y Borja Iglesias

Los béticos llegan mermados por culpa de un derbi sevillano que dejó la importante secuela de las bajas por sanción de Nabil Fekir y Borja Iglesias. Los problemas físicos de Pezzella de los que informó Pellegrini podrían hacer que reservara al argentino y alineará de salida a Víctor Ruiz. Apunta a la portería el portugués Rui Silva en lugar de Claudio Bravo. La línea de tres mediapuntas estará formada por Sergio Canales, Luiz Henrique y Rodri Sánchez por detrás del brasileño Willian José.