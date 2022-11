Mucho más que un gran portero. Santiago Cañizares es leyenda viva del Valencia CF y para muchos el mejor de la historia de la entidad en su demarcación. El de Puertollano es un personaje público, que se ha adaptado a los nuevos tiempos para dejar su impronta de manera regular acerca de los temas de relevancia en el mundo del fútbol, pero que ha sentido la necesidad de hacer un ejercicio de retrospección de la mano de Alberto Gil y César Toldrá en un relato que traspasa lo biográfico para repasar no solamente su carrera y todo lo que vino aparejado a ella, sino también aspectos clave de su vida: “Es el producto de un año de trabajo, grandes ejercicios de memoria y lo que no he contado es porque no me acuerdo. No siempre estará bien todo lo que digo, pero es siempre sincero”.

Las respuestas de Cañizares sobre el libro, el Valencia CF y Peter Lim

Sobre el libro: “La vida me sorprende. Nunca hago planes porque no se cumplen. Apareció la editorial, hablé con César, él con Alfonso y tras un año de trabajo, de mucha conversación, de grandes ejercicios de memoria… Lo que no he contado es porque no me acuerdo. Y todo lo que cuento es rigurosamente verdad, es lo que yo pienso. Puede no estar siempre bien, pero es sincero”

Episodios: "Tranquilidad después de 14 años te hace darte cuenta que las cosas no tenían tanta trascendencia como las que yo le daba. Por ejemplo si perdíamos en Mestalla yo no salía a cenar… Con el paso de los años me he dado cuenta que solo he disfrutado los éxitos y poco tiempo porque el fútbol daba poca tregua. Con el mismo esfuerzo y espíritu, las cosas me las tenía que haber tomado con más tranquilidad"

¿Qué es València para Cañizares?: "Valencia ha cambiado mi vida. Llevo aquí 24 años. Seis de mis siete hijos son valencianos. Me han pasado muchas cosas aquí. Considero que en el Madrid aprendí una profesión, el Celta la posibilidad de desarrollar y perfeccionar mi profesión y el Valencia se aprovechó de toda esa experiencia acumulada. Encontré el lugar que andaba buscando, un club de primer nivel, bien organizado (en mi época lo estaba) y disfruté muchísimo. Me quedé aquí a vivir porque es un sitio para vivir. Hay tantos buenos sitios para vivir en Valencia y si te das una vuelta por ahí valoras todo lo que hay aquí. Uno no puede elegir donde nace, yo no soy valenciano, pero aquí me noto muy acogido".

¿Qué recuerdo repetirías de tu paso por el Valencia?: "Me gustaría volver a vivir los años en que ganamos las ligas. Aquí nos reíamos de Benítez cuando en enero nos dijo que la podíamos ganar. Y la ganamos. La segunda incluso la celebramos como si fuera algo habitual. Viajamos a China y nos dimos cuenta de que al Valencia lo conocían en China. O en Liverpool nos tenían un respeto de narices, un club que era campeón de Europa y nos jugaron con un tremendo respeto"

La Champions con el Valencia: "Yo soñaba con ganar la Champions. La gané con el Madrid sin jugar la final (jugué 6 de 11). Cuando llegué al VCF no pensaba jugar una final. En el libro hablo mucho de ese partido. Me hubiese gustado que el Valencia hubiese podido escribir con letras de oro su nombre. Las de plata no están mal, pero me hubiese gustado ganarla. Estuvimos muy cerca en la segunda, pero hubo un capullo que era Kahn que no nos dejó. Y se lo he dicho a la cara. (ríe)"

Las lágrimas en Milán: "Con los años me ha dado vergüenza verme llorar de esa manera. No por lo de la medalla, aunque es la única que me he quitado, pero es que me jodía mucho. Lloré demasiado, creo que me pasé".

¿Cómo ve el presente y el futuro del Valencia?: "Veo mal el futuro del Valencia. Desde que se decidió vender. Fue una mala decisión vender el club a cualquiera y muy mala decisión a hacerlo a alguien sin bagaje ni experiencia en fútbol. El contrato que pactó luego no se reflejó por escrito. Los números que contaban Aurelio y Salvo no me engatusaron, no me los creí. Ojalá me hubiera equivocado. A lo largo de los años lo único que hace Lim es dar la razón a que fue una mala decisión. Creo que el club hubiese podido subsistir sin venderse y a través de otra vía. Desde que legó, salvo un impasse de dos años de la mano de Mateu Alemany, en los que el Valencia se volvía a parecer al Valencia y ganamos un título, hablamos de fútbol, nos metimos en Champions, ha sido una decadencia. Echar a Mateu es la decisión más sangrante que recuerdo en el mundo del fútbol con lo que había hecho después de once años sin ganar un título. Eso no lo he visto en mi vida"

¿Qué es el fútbol para Cañizares?: "Santi niño estaba obsesionado con jugar a fútbol y que su madre no le riñese. Mi vocación e ilusión se convirtió en mi profesión. Cuando ganaba era como que me pagaban un euro, pero cuando perdía me cobraban 10 en ilusiones".

Sobre Luis Enrique: “Está capacitado para eso y todo lo que considere. Además lo necesita. Es un tío que parece muy duro, que guarda distancias con mucha gente, es vehemente. Yo he sido compañero suyo, se enfada con facilidad pero no guarda rencor. Es un tío con gran corazón. Una gran persona. Muchos aficionados le adoran y es bonito que haga lo que va a hacer. Hace 20 años nos lo cuentan y diríamos que están ‘chalaos’, pero ahora los tiempos son diferentes”.

Etapa como comentarista: "Mi presencia en los medios fue accidental. Andaba buscando una manera de estar ligado al fútbol y poder también compaginarlo con mi vida privada, mis hobbies, mi familia… Hablo desde la tranquilidad de poder decir lo que yo quiero. Opino de fútbol como yo lo siento y le gusto a algunos y a otros no".

¿Qué echa de menos del fútbol?: Lo que más echo de menos es la energía para jugar al fútbol. Juré no ponerme más los guantes después de retirarme y me convencieron de hacerlo en el partido de leyendas. Yo jugaba siempre al 120 por cien y echo de menos tener esa energía. Lo que menos echo de menos es el estrés. A lo mejor he malinterpretado el fútbol, pero lo he vivido con excesivo estrés. Tenía pánico a pasar vergüenza y no tenía límites a la hora de exigirme"

Su hijo futbolista: "Mi hijo es igual que yo a nivel mental. Prácticamente no tiene vida, es una dedicación absoluta. Habló a diario con él. Siento que quiere hacer muchas cosas bien para dedicármelas por la educación deportiva que he tratado de darle. Y yo le quito esa presión, le digo que lo haga por él"