Gayà deja Catar como un señor, aunque visiblemente 'tocado'. No jugar el Mundial ha sido un palo difícil de asumir para el capitán. Su decepción no está reñida con su deseo: quiere lo mejor para la selección. El lateral del Valencia CF rompió su silencio instantes antes de abandonar Catar para regresar a casa tras ser descartado por el seleccionador de cara al Mundial por una "lesión leve" en su tobillo. "No es grave pero no puedo arriesgar", manifestó el técnico en su directo de Twitch.

Lucho no esperó al de Pedreguer y apostó finalmente por Balde para tener a dos laterales izquierdos en plenas garantías en el arranque de la Copa del Mundo. A diferencia de otros casos en el pasado, como el de Busquets en la EURO, esta vez el técnico no fue tan paciente. Su decisión, pese a que podía posponerse hasta el próximo día 22, llegó de forma precipitada dos días después de que saltaran las alarmas con la lesión de Gayà. "Le tuve que comunicar a Gayà la decisión de no contar con él. Desgraciadamente para él y para mí. No tenía una lesión grave pero no podía arriesgar. Ha sido un día duro y complicado. Desde aquí solo puedo agradecer el comportamiento de José, gran profesional y mejor persona. Esto es lo más duro de ser seleccionador y entrenador y es lo que tengo que aceptar", explicó el seleccionador en su directo. Te puede interesar: Selección española Luis Enrique explica por qué ha dejado fuera a Gayà Valencia CF La intrahistoria del Caso Gayà: Así han sido las últimas horas Gayà atendió a diferentes medios desplazados al aeropuerto antes de volar a España. "Estoy intentando asimilar la situación. Se ha decidido esto al final y estoy seguro que el míster lo hace para el bien del equipo. Quiero desearles lo mejor, seguro que harán un gran Mundial. Animaré a España desde casa y les voy a desear lo mejor. Harán un gran papel", pronosticó el valencianista ante los micrófonos de Carrusel Deportivo.