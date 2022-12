Fede Sagreras, presidente de la Agrupació de Penyes, ha valorado la participación en la Junta VCF a su llegada a las puertas de Mestalla. Sagreras que ha reconocido que “no le da ninguna importancia a que venga el hijo (Kiat) de Lim” ha centrado su objetivo en “trasladar las inquietudes de las Peñas” respecto a los diferentes temas que afectan al Valencia

“Vengo a trasladar las inquietudes que tienen las peñas, que al fin y al cabo es mi colectivo. Y están muy claras, tema del estadio, gestión social, situación económica, deportiva… Y luego que otras personas, otras asociaciones, nos dejen hacer nuestro trabajo que nosotros no nos metemos con el de nadie”, ha explicado sobre el objetivo de la Agrupació de Penyes en esta Junta VCF

Respecto a la relación con la presidenta del Valencia: “¿Acercamiento es que yo he ido a hablar con Layhoon? He ido a hablar con Layhoon. ¿Que yo no le he pedido nada a Layhoon? No le he pedido nada a Layhoon. ¿Qué Layhoon no me ha prometido nada? No me ha prometido nada. No lo llames relación, hay una comunicación más respetuosa que con Anil Murthy. De momento no hay nada firmado, ni se nos da nada”.

Sobre la clausura de la Junta VCF al resto de accionistas

“Yo lo que voy a pedir es que las juntas vuelvan a ser lo que eran antes. Es bastante triste venir 9 personas a una asamblea. Hay que poner un número lógico de acciones para que la gente venga y si luego tienes que poner un nuevo más alto para dar voz y voto para que esto no sea un circo, ponerlo”, ha asegurado Fede Sagreras en cuanto a la ‘clausura’ de las Juntas desde la llegada de Meriton