16·12·2022 22:07

Posible salida del club

Yo tengo contrato aquí y estoy muy contento. La afición me quiere y el día a día es una maravilla. Si nadie me dice lo contrario me quedaré aquí muchos años. Ahora empieza una temporada nueva, la lesión me hacía llegar a casa llorando porque no podía entrenar, lo he pasado bastante mal estos meses.