Sin fichajes y, lo más importante, sin fútbol. El Valencia de Gennaro Gattuso se ha caído en el momento más importante de la temporada y el técnico no es capaz de encontrar la tecla para levantarlo. Al italiano le crecen los problemas más allá de la inacción del club en el mercado. La preocupante crisis de juego del equipo y las todavía más peligrosas primeras dudas del entrenador desde que se hizo cargo del banquillo son la verdadera amenaza para esta joven plantilla.

El equipo se está jugando la temporada en este exigente mes de enero y Rino no tiene respuesta para explicar lo que está pasando. «Tenemos que entender bien qué está pasando. Me preocupa que mi idea pierda fuerza», decía preocupado y nervioso. El técnico entonó el ‘mea culpa’ y asumió la responsabilidad de la dolorosa derrota contra el Cádiz, pero no es suficiente. Su obligación es darle herramientas al equipo desde el banquillo. Y de momento, no lo está consiguiendo. La competición no espera a nadie. Gattuso necesita encontrar soluciones urgentemente lleguen o no los ansiados refuerzos de invierno.

Rino repitió hasta dos veces una reflexión que invita a la preocupación a estas alturas de la temporada. «En este momento tenemos que pensar bien en qué dirección ir», dijo. El técnico dejó entrever que existen dudas en sus jugadores y en su dirección de campo y eso es incluso más peligroso que la falta de recursos de la plantilla. Rino está obligado a maximizar el rendimiento de sus jugadores y en este nuevo arranque de la temporada no lo está logrando. Hasta el punto que ha comenzado a plantearse cambios tácticos. «Tengo que pensar cómo solucionar la dificultad que estamos, poner a los jugadores en la posición correcta.... Esto tenemos que trabajar».

El Valencia ahora mismo está atascado a nivel defensivo, ofensivo y lo más preocupante, mental. Gattuso reconoce que durante muchas fases del partido a sus jugadores les pesó la camiseta y les quemó el balón. El equipo ha perdido consistencia y seguridad en defensa, la sala de máquinas en el centro del campo se ha estropeado (no hay un trivote titular) y las principales armas de ataque se han colapsado hasta poner el estilo de posesión en entredicho.

Por perder se ha perdido hasta el factor ambiental de Mestalla. El Valencia solo ha sido capaz de ganar uno de los últimos cinco encuentros de LaLiga. Una racha que desgraciadamente se ha convertido en una dinámica habitual en los últimos años. El problema viene de lejos bajo la gestión de Meriton. Solo 28 victorias en los últimos 100 encuentros de Liga, un registro que solo mejora al de los años 80. La media del club en Primera es 44 victorias cada 100 partidos. Gattuso es responsable, pero no es el culpable.

