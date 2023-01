Gennaro Gattuso ha recibido una bonita sorpresa por su cumpleaños. El Valencia CF ha reunido en un vídeo muy especial a leyendas y amigos del exfutbolista y actual entrenador para felicitarle a lo grande. Alessandro del Piero, Andriy Shevchenko, Marco Materazzi, Cristian Abbiati, Massimo Ambrosini, Amedeo Carboni y Cristiano Lucarelli le han deseado unos felices 45 años con mensajes muy emotivos.

El club ha mostrado el vídeo al técnico, que ha dado las gracias por el afecto y ha hablado de su relación con algunos de los que le han felicitado. Rino reconoce que está triste por el partido del Cádiz pero espera hacerlo mejor en un partido "muy importante" contra el Real Madrid en la Supercopa de España.

Todas las felicitaciones

Alessandro del Piero: Muchísimas felicidades por tu cumpleaños. Te mando un abrazo fuerte, te quiero mucho. Nos vemos pronto.

Andriy Shevchenko: Querido Rino, te quiero desear un muy feliz cumpleaños. Siempre has sido un guerrero y lo seguirás siendo. Pero de vez en cuando, hermano, deja de lado el fútbol y dedica tiempo a tu bellísima familia. Un abrazo fuerte. Muchas felicidades, Rino.

Marco Materazzi: Hola, hermano. Te mando muchas felicidades y un abrazo fuerte.

Christian Abbiati: Te quería desear un muy feliz cumpleaños. Te quiero muchísimo. Aunque nos veamos poco, sabes que siempre estoy ahí para lo que necesites. Os deseo mucha suerte a ti y al Valencia para el resto de la temporada.

Massimo Ambrosini: Rino, amigo mío, muchas felicidades. Un gran abrazo, de corazón. Honestamente te echamos un poco de menos en Italia, aunque desde aquí todos os animamos a ti y al Valencia. Te quiero mucho, espero volver a verte pronto. ¡Felicidades!

Amedeo Carboni: Creo que hoy es un día para celebrar, sobre todo para ti y para tu familia. También nosotros, que somos "valencianos", queremos desearte un feliz cumpleaños y cientos de días más.

Cristiano Lucarelli: ¿Cómo estás? Te sigo porque jugué en el Valencia hace unos cuantos años, tengo muchos amigos allí y sigo siempre la actualidad del equipo. Sé que hoy es tu cumpleaños y te deseo lo mejor. Nos conocemos desde hace 40 años ya, quizás alguno más. Espero que lo hagas muy bien y sigas llevando al Valencia cada vez más alto.

La reacción de Gattuso

Lucarelli pienso que tenía 14 años, estábamos en el Perugia en pequeñas casas, muchos recuerdos de todos. Ambrosini me llama mucho porque trabaja en la televisión, no piensa como jugador sino como periodista que habla siempre de lo que pasa y lo que no pasa, pero no me gusta hablar mucho por teléfono. Materazzi... él era más grande que yo, en la época del Perugia era un padre para mí, él tenía un poco de dinero y yo no y me ayudaba siempre. Estoy triste por el partido del Cádiz, ahora tenemos que ir a jugar un partido muy importante contra el Real Madrid en Arabia y esperemos que vaya muy bien. Muchas gracias por todo el afecto.