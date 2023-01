El Valencia CF se ha ejercitado este martes, en torno a las 20:00 hora local, en la Ciudad Deportiva del Al Nassr en la previa del Real Madrid-Valencia. Tras la rueda de prensa de Gattuso, la plantilla valencianista saltó al verde para preparar la semifinal de la Supercopa de España ante los blancos.

Al margen del grupo se ejercitó Marcos André, que pese a que se vistió de corto no completó la sesión con sus compañeros y podría ser baja en el partido de este miércoles. El hispano-brasileño se está recuperando de unas molestias musculares y no se encontraba al cien por cien. Por este motivo, Rino consideró que lo oportuno no era forzar al ariete, que se ejercitó apartado de sus compañeros.

Su presencia, ahora mismo, en las semifinales ante el Real Madrid pende de un hilo. De concretarse su baja se uniría a las ya anunciadas de Nico y Samu Castillejo, ausentes en la expedición al seguir recuperándose de sus respectivas lesiones en València.

En la previa del entrenamiento, Gattuso ya avisó que Marcos André no se ejercitaría con el grupo. "Hoy no estará con nosotros. Ya trabajó en el gimnasio esta mañana y tiene molestias en la rodilla. Veremos mañana", expresó. Jaume Domènech, que sí viajó con el equipo pese a continuar con su proceso de recuperación de su lesión de gravedad en la rodilla, tampoco participó en la sesión.