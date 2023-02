El Valencia CF valora el fichaje de un nuevo entrenador. El club blanquinegro ha sondeado la posibilidad de contratar a Abel Ferrerira según informa el periodista Bruno Andrade desde Brasil. Sin embargo el actual preparador de Palmeiras ha rechazado la oferta valencianista.

En este caso la información que da el periodista de UOL Esporte explica que el club de Mestalla está rastreando el mercado en busca de un nuevo técnico. A priori Salvador González 'Voro' aseguró en su primera rueda de prensa como entrenador del Valencia que se quedaría hasta final de temporada, sin embargo, el discurso varió tras la derrota en Montilivi: "Me dieron la confianza pero es verdad que llevo pocos días. Yo estoy aquí por un acto de responsabilidad. Si no ganamos partidos vendrá otro entrenador supongo y esto no quiere decir que me borre".

Por otro lado Abel Ferreira ha declinado la oferta del Valencia CF según la versión de Bruno Andrade. Al parecer la intención del entrenador portugués es la de finalizar su contrato con el equipo brasileño hasta final de su contrato en 2024.

Ferrerira, de 44 años, cogió las riendas del Palmeiras en 2020 después de sus etapas en el Sporting de Braga y el PAOK. Con el conjunto brasileño, Ferreira ha conquistado un total de siete títulos entre los que destacan las dos Copa Libertadores consecutivas en 2020 y 2021 además del Campeonato Brasileño en 2022.