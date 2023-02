Voro no es ajeno a todo lo que sucederá este sábado alrededor del partido contra el Athletic Club en Mestalla. El técnico del Valencia es consciente de la concentración multitudinaria en la Avenida de Suecia y de la iniciativa de Libertad VCF de entrar al estadio a partir del minuto 19. El de l'Alcúdia tiene su propia teoría.

Voro respeta que cada valencianista se exprese como considere oportuno dentro y fuera del campo, aunque no esconde que "en estos momentos en el equipo necesita el apoyo de la gente" a pesar de que no sirviera para nada, por ejemplo, en Copa del Rey contra el Athletic.

Estas eran sus palabras: "Respeto absoluto a que la afición se exprese como considere oportuno. Si quiere entrar o no entrar. En estos momentos necesitamos el apoyo de la gente, aunque no estamos en condiciones de pedir nada. Ya lo vimos frente al Athletic en Copa, que tras recibir el gol el equipo se vino abajo. No me cabe la mínima duda de que la afición estará con el equipo. Nosotros nos centramos en el rival y en ofrecer a la gente nuestro esfuerzo".