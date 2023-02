Al Valencia tocó fondo en Getafe cayendo hasta la penúltima posición de LaLiga. El equipo se hunde en los puestos de descenso a segunda abandonado a su suerte y sin soluciones. Rubén Baraja y los jugadores son responsables de la derrota del Coliseum, pero el único culpable de la situación dramática del equipo se llama Peter Lim. La gestión de Meriton desde verano ha sido tan negligente que ha condenado al equipo a perder la categoría.

Solo hay que repasar las declaraciones de Layhoon Chan, Miguel Ángel Corona, Javier Soler y el desaparecido desde diciembre Kiat Lim para comprobar que la temporada es un despropósito detrás de otro. Los mensajes de la cúpula y los intentos de justificar lo injustificable a lo largo del año demuestran lo perdidos, equivocados y alejados que viven de la realidad. Meriton se retrata solo públicamente. SUPER ha repasado todas las intervenciones desde el mes de octubre. No se puede hacer peor. La gestión es digna de descenso.

«La palabra descenso no está en nuestra cabeza», decía Layhoon el uno de febrero. Tres semanas después, el equipo es carne de segunda si no cambian las cosas. Solo el Elche es peor. «Creemos que Voro está capacitado para ayudar al equipo, cuenta con todo el apoyo del club». A los pocos días de su debut, Corona buscaba entrenador. La presidenta llegó a justificar la confección low-cost de la plantilla en verano sin Soler ni Guedes. «No estoy de acuerdo con que una plantilla de bajo coste no pueda brindar buenos resultados. Estamos construyendo el Valencia del futuro», dijo el día de la Junta General de Accionistas. Un futuro muy negro como se ha demostrado. Aquel día la presidenta aseguró que el hijo de Lim vendría a València « de manera regular». Desde diciembre no ha pisado la ciudad.

Kiat se presentó como ‘heredero’ con un mensaje tan ambicioso como irreal. «Nosotros como club siempre queremos jugar en Europa, queremos ganar partidos, queremos ganar títulos». Ciencia ficción ahora mismo para un Valencia arruinado por la dejadez y conformismo de su padre. «No estoy pidiendo confianza, sino comenzar de nuevo», rogaba a la afición. Tres meses después el valencianismo ha vaciado Mestalla y no parará de manifestarse contra Lim hasta que Meriton se marche.

Corona, lo indefendible

Caso aparte merece el Director Técnico. Corona habló de «armonía 10 puntos» con Gennaro Gattuso y justificó antes y después del mercado de invierno la falta de urgencia por reforzar la plantilla . «No tenemos urgencia. Estamos contentos con la plantilla que tenemos y no creemos que tengamos una posición en la que estamos muy cojos», decía en su entrevista a ‘Marca’ del 19 de diciembre. Es día restó importancia al hecho de encadenar tres temporadas sin un mediocentro defensivo en la plantilla.

«El tema del 6 se nos ha quedado anclado en el pasado y no hemos pasado página, cuando creo que la hemos solventado», decía convencido. El agujero del centro del campo confirma todo lo contrario. Corona siguió defendiendo en febrero que el mercado de enero no mejoraba la plantilla. «Confiamos en la plantilla que tenemos y creo que lo que había en el mercado no mejoraba lo que había.

La plantilla está pasando un mal momento pero no le falta calidad ni nivel». En la presentación de Baraja se permitió el lujo de decir que «la plantilla hoy por hoy es la misma que en septiembre enamoró a nuestros aficionados y en octubre obtuvo buenos resultados (solo un triunfo)». Además, presumió de mantener el nivel goleador a pesar de las ventas de jugadores importantes. «Los datos goleadores son buenos, teníamos dudas al perder a Soler y Guedes. La realidad: el Valencia firma su peor sequía goleadora a domicilio desde 1977. Solís en la previa del Bernabéu aseguraba no tener miedo al descenso. «No hay miedo al descenso. Es una circunstancia que ni tan siquiera nos planteamos. Es una temporada distinta a todas las demás por el Mundial». El miedo ahora ya es pánico. Pánico al descenso y a Lim.