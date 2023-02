25·02·2023 23:32

Entrada del equipo por la puerta de atrás. ¿Qué opina?

"Sinceramente a mí eso me ha chocado. Lo he preguntado cuando íbamos hacia el campo. Yo quería volver a sentir la llegada por la Avenida de Suecia. No me había podido percatar de la situación hasta poco antes de llegar. Me he quedado un poco triste. Me han explicado que por la manifestación hay un protocolo de seguridad. Si a mi me preguntas, me gustaría entrar por la Avenida de Suecia y sentir a la gente. Al club y a nosotros nos hubiera encantado haber visto a nuestros aficionados, pero el protocolo marca las directrices"