José Bordalás, el que fuera entrenador del Valencia CF en la 21/22, ha concedido una entrevista en Coaches' Voice hablando de su pasado en Mestalla. Tras una temporada de idas y venidas su vínculo contractual con Meriton acabó mal, una costumbre con sus precesores.

El alicantino ha confesado que ya antes de coger al equipo le aconsejaron no hacerlo por la compleja situación institucional de la entidad. "Se me planteó esa posibilidad en el verano de 2021. El Valencia es un club donde yo siempre había tenido la ilusión de dirigir, por ser de la misma comunidad donde yo soy originario, Alicante", ha expresado.

"Como ocurrió a mi llegada al Getafe, hubo gente cercana que me desaconsejó firmar por el Valencia por la situación que vivía el club, que se había ido debilitando año tras año. Algo que no fue una excepción conmigo. Una vez que firmé el contrato, surgió esa realidad que me habían comentado: salieron jugadores que a mí en particular me hubiera gustado que hubieran continuado, porque estoy seguro de que nos hubieran ayudado", añade. Su declaración surge en función de la salida de Wass, uno de sus indiscutibles hasta que en enero se marchó al Atlético.

"Pero, aun así, soy una persona y un entrenador que no rehúyo a los retos y a los compromisos adquiridos. Y al final, arrancamos la temporada en Valencia con ilusión". Así arrancó la era Bordalás. "Aun con todo eso que trastocó el rendimiento del equipo, solo un penalti errado nos privó de conseguir la Copa del Rey en una final muy disputada ante el Betis que pudimos haber ganando", explica.

Una posición en LaLiga condicionada por la Copa

Bordalás explica que en LaLiga no fue tan bien porque todo estuvo "condicionado" por la Copa. "En la Liga, el equipo quedó noveno en la clasificación. Una clasificación, no obstante, condicionada por el tramo final. Ahí tuvimos que rotar jugadores, porque nos jugábamos la posibilidad de jugar la final de Copa. Hubo incluso un partido contra el Villarreal que alineamos jugadores del filial y el juvenil, para dar descanso a los futbolistas que nos podían hacer llegar a la final de Copa".

"Sinceramente, creo que no se puede hacer más de lo que hicimos en una situación como la que estaba el Valencia. Me hubiera gustado tener continuidad, pero todo tiene un período. Por otro lado, estoy convencido de que el Valencia también me ha ayudado a crecer como entrenador. La afición me respetó siempre y supo reconocer la labor que hicimos. También los jugadores", culmina.

Al concluir la temporada el entrenador fue notificado por la decisión del club de prescindir de sus servicios. Le quedaba otro año de contrato que finalmente no cumpliría. El club, a sus espaldas, negoció con Gattuso para que el italiano tomara las riendas del club. Un nuevo entrenador 'de la cuerda' de Meriton/Mendes que teoricamente iba a ser mucho más servil y no iba a criticar la planificación. No lo hizo. De nuevo otro entrenador se sintió estafado y acabó abandonando el 'barco'; esta vez mucho antes de lo esperado.