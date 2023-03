Rubén Baraja: "No hemos sacado la cabeza de nada. Tenemos que seguir nuestro camino"

11·03·2023 23:24

AMBIENTE DE MESTALLA

"Cuando estás en una dinámica negativa y necesitas encontrar cosas para mejorar, tener a tu público al lado como hace Mestalla es muy importante. Los jugadores tienen que sentir lo que significa jugar en Mestalla para que nos dé un plus. Si sientes a tu público contigo, que te ayuda en cada acción... eso te hace cambiar las dinámicas. Todos los equipos que están ahí ya lo saben desde el principio. Eso hará que el equipo mejore. Me ha fastidiado la llegada al campo, no podemos permitirnos el lujo de no llegar por la Avenida de Suecia. Necesito que los jugadores sientan que van a salir como un cañón"