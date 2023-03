Meses después de su salida del Valencia CF, pactada de "mutuo acuerdo", Gennaro Gattuso ha roto su silencio. Ha sido en una entrevista concedida en RadioRai1 en la que el técnico calabrés ha pasado revista sobre diferentes temáticas, entre ellas su paso por el club de Mestalla.

El preparador ha asegurado que la experiencia vivida en el Valencia CF "fue increíble". Ni una mala palabra directa sobre Meriton. Pese a dar la 'espantada' tras un mercado de fichajes en blanco, Rino se mantiene leal a Peter Lim.

Cabe recordar que llegó al club de la mano de Mendes, socio del empresario de Singapur, y que nunca en su paso por el Valencia CF fue crítico pese a la deficiente gestión que ha llevado entre otras cosas al equipo a los puestos de descenso.

Los "problemas" del Valencia CF

Ahora bien, Gattuso ha admitido que conocía que existían "problemas". "La gente estaba contra la presidencia, pero me gusta tener curiosidad y descubrir el fútbol tanto de Italia como del extranjero", ha manifestado.

También ha dejado caer que en un club debe sentir "confianza" y que se trabaje de la manera "correcta", "algo que no quiere decir trabajar en paz", algo que puede sonar a 'dardo'. Solo él lo sabe.

¿Vuelta a los banquillos?

Otro de los aspectos tratados en la entrevista ha sido su situación particular. Sin banquillo desde que saliera del Valencia CF, Rino se ha mostrado encantado con la posibilidad de regresar pronto al trabajo, a ser posible en Italia. "En los últimos dos/tres años la Serie A se ha convertido en una liga muy competitiva", ha indicado Gattuso, quien antes de dirigir al club de Mestalla entrenó a Milan y Napoli.

"Ya no especulan y lo resultados en Europa lo demuestran", ha indicado el preparador. "No es casualidad. Me gustaría volver a Italia, pero vamos a ver".