Se enfrentaba el Valencia Mestalla al AE Prat, sabiendo que sus rivales directos se habían dejado puntos por el camino. La Peña Deportiva perdió por la mañana ante el Badalona Futur, rival al que ganó el filial la jornada pasada, y el Teruel empató horas después ante el Atlético Saguntino. Resultados propicios para los de Angulo, que se atascaron en el Sagnier ante un sólido conjunto pratense.

Comenzó el partido dominando el esférico, como acostumbra el filial de Angulo, pero esa superioridad no se tradujo en ocasiones claras. Llegó con peligro el cuadro ayer vestido de negro, primero con una aproximación de Alberto Marí tras una gran jugada de Diego López, que no se pudo concluir con remate. Antes del descanso avisó de nuevo Gozálbez, pero su disparo no encontró la portería de Craviotto.

Se marcharon los equipos a los vestuarios tras una primera mitad sin demasiadas ocasiones de peligro. Arrancó con fuerza el conjunto del Puchades, con una eléctrica jugada de Inoussa por banda derecha, que culminaba en los guantes del cancerbero pratense tras un gran golpeo desde el pico del área.

No cesó en su empeño el filial, que siguió intentándolo por todos los medios, pero sin conseguir perforar la portería del Sagnier. Con el Mestalla en busca de la victoria que le acercase al liderato de la categoría, el AE Prat puso el miedo en el cuerpo de los blanquinegros. El conjunto local gozó de una ocasión de mano a mano en los instantes finales, que desbarató Emilio Bernard con una meritoria atajada. El ‘Mur de la Vall d’Uixó’ salvó un punto para el filial, que le sirve para afianzarse en la tercera posición, pero que sabe a poco. Sobre todo viendo los resultados que se habían dado en el resto de la jornada, y que invitaban a los de Angulo a recortar puntos.

La próxima parada será en el Puchades en un partido clave ante el rival que le sigue la estela en la tabla, el Espanyol B. De ganar, pondría tierra de por medio, y evidenciaría aun más la guerra a tres por el ascenso a Primera RFEF.