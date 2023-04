El colectivo valencianista 'It must be love 86' ha vuelto a la carga contra Peter Lim con una nueva acción artística en la ciudad. La plataforma de oposición a Meriton ha dibujado una imagen muy simbólica en una calle próxima a Mestalla. En ella se observa un niño que luce orgullos la camiseta del capitán José Luis Gayà y lleva en la mano un globo amarillo con dos palabras: "Lim out" (Lim fuera). La plataforma ha presentado su nueva obra en sus redes con un mensaje incluido: "¿Le quitarán el globo al niño los de la “seguridad”?.

Inmediatamente después, Libertad VCF ha aprovechado la imagen de It must be love 86 para lanzar su primera de las iniciativas de cara al partido del domingo contra el Sevilla en Mestalla. "Este domingo a todos los niños que se acerquen a nuestra carpa les regalaremos un globo para que pinten su LIM OUT y lo entren a Mestalla. ¿Que órdenes recibirá la seguridad del estadio por parte de Meriton? #LimGoHome", decían a través de sus redes. Lim, cada vez huele más a descenso El presidente de Libertad VCF José Pérez también ha felicitado y respondido a la creación de It must be love 86: "Como siempre magníficos. Dejadme hacer una predicción, si de las instrucciones del aparato opresor de Lay Hoon depende, si, le quitaran el globo. Si algo ha demostrado esta señora desde que está aquí es que no respeta a nada ni a nadie. La mentira como moneda de cambio".