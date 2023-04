El de Ilaix Moriba es un caso muy complicado. El futbolista guineano está cedido en el Valencia CF por el Leipzig, pero el club germano no tiene ninguna intención de contar con él en sus filas. Hace poco más de una semana el periodista Fabrizio Romano ya informó de que habían decidido desprenderse de él el próximo verano. El director deportivo del Leipzig, además, lo dejó bastante claro: "No quiero a ningún jugador que no quiera jugar en el Leipzig".

Su futuro tampoco parece estar ligado a Mestalla. Ilaix está teniendo poco protagonismo esta temporada, incluso su volumen de minutos ha ido disminuyendo en las últimas jornadas desde que se recuperó Nico González, que estuvo lesionado un gran tramo de la temporada. El canterano azulgrana es la última opción para Baraja en el centro del campo y ahora mismo, tanto por términos económicos como deportivos, no parece que la relación Ilaix-Valencia tenga mucho futuro más allá de la temporada en curso. Malas noticias en el entrenamiento del Valencia CF El Milan se interesa por Ilaix Moriba Desde Italia, concretamente el portal 'Calciomercato', apuntan que Ilaix se encuentra en una lista de objetivos del Milan. Los 'rossoneri' valoran una cesión con opción de compra, pero la intención del Leipzig va a ser que algún equipo pague su traspaso este mismo verano.