La marcha de Thierry a Portugal para recuperarse de su lesión muscular ha dado de qué hablar en los últimos días. El lateral, en la sesión previa al encuentro contra el Almería, sufrió una dolencia muscular en el recto femoral de su pierna derecha que, sin tiempo estimado de baja según señaló el club valencianista en sus canales de comunicación, requerirá tratamiento médico, fisioterápico y una readaptación hasta mejoría clínica. Sin embargo, la polémica se encuentra en su salida de la capital del Túria hasta su país natal en medio de la crítica situación del equipo: antepenúltimos en la clasificación, en zona de descenso y a dos puntos de la permanencia tras perder la ‘final’ del pasado viernes contra el Almería. Pese a ello, el jugador salió al paso en sus redes sociales para que nadie dudase de su compromiso, indicó los motivos de su desplazamiento a territorio portugués y mandó un mensaje de fuerza de cara al objetivo de la salvación.

“Estoy en Portugal siguiendo una recuperación programada por los servicios médicos del Valencia CF. No me gustaría que ningún valencianista dudara de mí, porque me siento muy orgulloso de pertenecer al Valencia CF. Quiero a este Club desde el primer día que llegué. Y me gustaría acabar diciendo que ENTRE TODOS lo vamos a lograr. ¡AMUNT Valencia!”, dijo Thierry en sus canales de comunicación. De esta manera, el lateral derecho despejó cualquier duda que girase entorno a su compromiso con el club valencianista y con el objetivo de la permanencia. De hecho, seguirá el plan específico trazado por los servicios médicos y se le espera, el próximo domingo, en el palco de Mestalla para presenciar la enésima final del equipo de Rubén Baraja contra el Sevilla FC.