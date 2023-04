La única mala noticia del Elche-Valencia llegó desde la enfermería. El partido del Martínez Valero acabó con parte de lesiones. Mouctar Diahaby y Nico González no pudieron acabar el partido. Los dos se vieron obligados a retirarse del terreno de juego para ser atendidos por los médicos del club. Ninguno de los dos está descartado para la siguiente final de LaLiga contra el Real Valladolid el jueves en Mestalla. El francés es duda y el gallego llega a tiempo. El Pipo los espera. Son dos jugadores importantes en la columna vertebral del equipo y los necesita para conseguir la salvación.

Diakhaby sufrió un pequeña torcedura en el tobillo y es duda para el partido del jueves. El cuerpo técnico estará muy pendiente esta semana de su evolución. «Diakhaby tiene un pequeño esguince. Quedan cuatro días para el próximo partido, esperemos que no sea preocupante y que pueda estar. Parece una pequeña torcedura. No sé el alcance. Ya veremos. No puedo valorar ahora», decía Baraja. El Pipo lo sustitituyó en la prolongación para dar entrada a Eray Cömert.

Menos preocupante fue el contratiempo de Nico. El centrocampista, recuperado de su lesión el tobillo, recibió un balonazo en la cara en la primera parte y tuvo que retirarse mareado tras el descanso. El Pipo dio entrada a Javi Guerra.

El cuerpo técnico podría recuperar a los lesionados Samu Castillejo y Fran Pérez. Justin Kluivert, Thierry Rendall y Marcos André, no llegan a tiempo. Hugo Duro e Ilaix Moriba vuelven de sanción.