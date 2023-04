Samuel Lino, que anotó el 0-1 en Elx, se mostró agradecido y aliviado tras el triunfo en el Martínez Valero. El atacante, que completó un buen partido en el balsámico triunfo de los hombres del Pipo Baraja a domicilio, expresó en los micrófonos de DAZN tras concluir el encuentro su agradecimiento a la afición valencianista.

"Gracias en primer lugar a la afición por venir. Está siendo una fiesta increíble. Parece que estemos en Mestalla, la afición del Valencia es maravillosa", ha manifestado.

Visiblemente emocionado, tras el gol, ha manifestado que "necesitábamos los tres puntos para todo: mentalidad, equipo, para la afición y la ciudad" y ha reiterado su felicidad. "Estamos hoy muy felices".

Sobre su reencuentro con el gol -no marcaba desde el 6 de noviembre y ha hecho su tercera diana del curso en LaLiga- ha reconocido su "emoción". "Da emoción. No venía haciendo muchos goles, pero siempre trabajé con la mentalidad fuerte. Me quedo muy feliz por poder marcar en un día importante. El gol ha sido muy rápido, Edi peina y tengo que rematar al primer toque. He sido muy feliz".