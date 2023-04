El movimiento de oposición a Peter Lim es imparable y copa todos los espacios. Mestalla y sus aledaños han sido el principal ‘campo de batalla’ con las numerosas protestas que llevan sucediéndose en los últimos años, también diferentes estadios de España en los que el valencianismo ha llevado las banderas de ‘Lim Go Home’ y extendido su descontento con el máximo accionista, también en la sede de LaLiga gracias a la imaginativa protesta de Alegría, la joven madrileña del con sangre blanquinegra o en emplazamientos financieros o diplomáticos como la embajada de Singapur.

Esta imparable lucha ha conquistado ahora un nuevo horizonte: la piel de Jose, un entregado aficionado del Valencia que de la mano de Diego, su tatuador de confianza, ha perpetuado su pierna izquierda la lucha por sacar a Meriton de Mestalla.

«La idea surgió durante las sesiones, porque yo le estaba tatuando el pecho. Los dos somos del Valencia y al hablar sobre la situación actual también hablamos sobre la posibilidad de hacer el tatuaje», explicaba Diego a SUPER sobre cómo se gestó la idea y Jose, por supuesto, confió en él para dicha empresa: «Es mi tatuador de confianza», señaló también a este periódico, detallando cómo fue el proceso: «Yo cuando acepté a hacerme el tatuaje no sabía cómo era. Cuando llegué al estudio el día que iba a hacérmelo, me enseñó el diseño que él había pensado, me gustó y nos pusimos manos a la obra», expuso.

En esta creación se puede ver la cara del máximo accionista acompañado de un gato de la suerte y una serie de elementos que explicaba el propio Diego. En cuanto a las gafas que lleva Lim en el diseño y que tiene la palabra ‘fake’ escrita en las lentes, explicó que buscaba retratar que el singapurense es «un falso desde que llegó», ya que se dijo que quería hacer «un Valencia campeón» y sin embargo lo ha llevado a luchar por eludir el descenso como le está sucediendo esta temporada.

Al lado se puede observar un gato de la suerte, muy popular en la cultura asiática, y la razón que da Diego es que el Valencia ahora mismo «depende totalmente de ella» a causa de que en el club «no hay una estructura deportiva fuerte» en alusión a la ausencia de una dirección deportiva competente y con independencia para trabajar en la construcción de un equipo competitivo. A su lado, unos billetes falsos, para representar que «no ha metido en el equipo el dinero que dijo que iba a meter» y que se está traduciendo en una política de fichajes austera y de debilitamiento deportivo cada temporada desde la salida de Marcelino García Toral y Mateu Alemany de la entidad en 2020. Después de aquello el Valencia no ha vuelto a pisar la UEFA Champions League y en el tatuaje, precisamente por eso, Diego ha reflejado el balón de las estrellas.

Por último, se puede leer «Go Home» en referencia al lema del valencianismo los últimos años, que en cada minuto 19 saca los carteles amarillos con esta reivindicación y también la palabra ‘Censured’, que Diego explica que busca representar que a pesar de que siga ostentando la mayoría accionarial «ya está fuera de Valencia» y que ojalá «se vaya definitivamente». Todos estos elementos componen una obra meticulosamente pensada y explicada por su creador y que ha buscado representar toda la ‘era Lim’, marcada por unas promesas incumplidas. «Pedazo obra que me ha hecho», cierra Jose, contento por el resultado.