Cómo conseguir los puntos que faltan

Para sumar hay que hacer muchas cosas bien durante mucho tiempo en un partido. Es un gran rival que juega bien, en su campo tiene la pelota, tiene calidad en los metros finales... nosotros también venimos de un buen partido contra el Villarreal. El equipo respondió. Hay que trabajar para mañana, haciendo muchas cosas bien, estar cerca de ganar.

¿Quería ir a Singapur? ¿Se le ofreció?

Trato de ser siempre respetuoso, entiendo las preguntas pero no voy a entrar a valorar nada. Me centro en lo importante para el club y para mí: que el equipo salga de esta situación, podamos respirar y la afición vea un futuro para el Valencia. Esto no es mi cometido ni tengo que valorar lo que no sea lo deportivo. Me concentro en que mis chicos estén convencidos de ganar, que hagamos un buen partido y sumar. Esto haremos de aquí al final.