Samu Castillejo ha sido el protagonista en un encuentro celebrado por la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga, su ciudad natal. El valencianista ha hecho balance de su primer curso como blanquinegro. “Tengo contrato dos años más y nada, la idea es seguir y hacer un buen año con el Valencia CF", ha asegurado sobre su futuro la próxima temporada

En ese sentido informa Radio Marca Valencia que el jugador tiene un interés del fútbol árabe, pero por la cabeza del atacante pasa la idea de quedarse en Mestalla: "Ya veremos. El verano es largo. He estado muy bien ahí y la gente me trata con mucho cariño. La primera parte de la temporada fue muy buena. Luego con el cambio de entrenador la idea de juego no era lo que se asemeja a mi fútbol. Verano para recargar las pilas y el año que viene, a empezar de nuevo"

El propio Castillejo explica por qué ha ido perdiendo protagonismo con el avance de los partidos: "La verdad es que empecé muy bien con Gattuso, que es la idea de juego idónea para mí. Luego hubo cambio de entrenador y no era lo que quería y me gustaba. Siempre he intentado ayudar al equipo poniendo mi granito tanto fuera como dentro del campo. He tenido mala suerte también con el tema de las lesiones, que me han tenido apartado bastantes partidos. Ahora, a descansar, recargar las pilas y preparar la mente para el año que viene".

"Depende del club, que son los que deciden. Si sigue el mister, a pelear de nuevo. Y si no, a cargar las pilas y a pelear de nuevo" , ha concluido sobre la opción de que Rubén Baraja continúe al frente del Valencia CF después de lograr la salvación en Primera División de manera agónica.

Castillejo ha disputado 26 partidos esta temporada entre Liga y Copa del Rey. El extremo ha marcado cuatro goles, aunque le ha faltado continuidad por las lesiones y los cambios en el banquillo