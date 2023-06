La selección de uruguaya sub-20 de Facu González tiene este domingo una cita con la historia. Después de realizar un torneo prácticamente perfecto se medirán en el Estadio Único Diego Armando Maradona (Ciudad de la Plata) a Italia con la intención de tomar el cetro mundial de la categoría. El central valencianista se ha destapado como uno de los defensores más prometedores del planeta en la cita por antonomasia de las categorías inferiores y quiere ponerle el broche con una final que dará la vuelta al mundo y, de paso, reivindicarse a ojos del club, que no ha apostado por él todavía.

Si Uruguay va a jugar esta final es por la solvencia defensiva que ha mostrado durante todo el torneo y ahí el futbolista del Valencia ha desempeñado un papel clave haciendo pareja con Sebastián Boselli, marcador de Defensor Sporting. De los seis partidos que han disputado en el torneo, el combinado celeste ha dejado la portería a cero en hasta cinco, ya que solamente encajaron el fase de grupos contra Inglaterra. El resto de la competición han levantado un muro que es su principal argumento para competir contra una Italia cargada de talento y con futbolistas capaces de cambiar el signo del partido con un solo detalle.

El rendimiento de ambos no ha pasado inadvertido para nadie, de hecho Marcelo Bielsa los ha convocado con la absoluta para tenerlos unos días entrenando y poder observar de primera mano su potencial. Hoy tienen una gran oportunidad de demostrar su aplomo en un encuentro que centrará todos los focos. En el caso de Facu, de volver a realizar una demostración de capacidades: agresividad, capacidad de anticipación, liderazgo...

El potencial de Italia

La amenaza de Italia son palabras mayores. El combinado azzurro ha hecho un gran torneo y algunos de sus futbolistas han demostrado estar sobradamente preparados para alcanzar la élite del balompié europeo. En especial Cesare Casadei, que desde el centro del campo ha llevado a su equipo en volandas hacia esta cita final.

El futuro de Facu

Una termine el torneo, el futuro del futbolista es una patata caliente para el club. Desde Kang In Lee un jugador del Valencia no se metía en una final de Copa del Mundo de esta categoría y Facu se ha postulado como un central de mucho talento. El plan del Valencia es que el cuarto central (y el quinto si lo considera el entrenador) salga de la espectacular generación de jóvenes centrales que tiene la cantera. Los candidatos son Cristhian Mosquera, Yarek Gasiorowski y Facu González. El ‘16’ de la Celeste acaba contrato en 2024 y el club hasta ahora (veremos después del Mundial) solo contempla una renovación no vinculada totalmente al primer equipo. Desde el club se cree que todavía no ha terminado su etapa de formación. El canterano tiene muchas ofertas encima de la mesa y la firme convicción de que solo continuará en el Valencia si es en el primer equipo. El club está obligado a mover ficha si no lo quiere dejar escapar.