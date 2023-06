Se propuso dar un salto individual y lo ha conseguido con creces. Tras demostrar que la segunda división neerlandesa se le queda muy pequeña, José Pascual Alba regresa a la Eredivisie preparado para convertirse en uno de los futbolistas revelación de la temporada. ‘Pascu’, canterano valencianista, liderará a su Almere City en primera división en busca de otro salto de gigante en su carrera deportiva.

Vienes de jugar el partido más importante de tu carrera, el del ascenso a Eredivisie, ¿cómo te sientes?

Estoy muy contento. Lo que hemos conseguido para el club es histórico, es la primera vez que se consigue. No te puedes imaginar la gente, los entrenadores, los jugadores... la importancia que tiene lo que hemos conseguido.

Esta tenía que ser tu temporada y lo ha sido. Estabas preparado para dar un salto y lo has dado, ¿no?

Estoy muy contento por lo que hemos conseguido, voy a tener la suerte de volver a la Eredivisie, a jugar los encuentros que quiero jugar. Sí que es verdad que todo se puede mejorar, yo estoy deseando empezar la nueva temporada para seguir mejorando y conseguir los objetivos que me marco.

¿Cuáles han sido las claves de este paso adelante?

A nivel personal, lo que me dice mi madre siempre, me he quitado las cadenas por fin, me he soltado como jugador y estoy jugando como de verdad sé y he podido conseguir mi nivel otra vez. A nivel colectivo, el año que viene intentar hacer una temporada buena, intentar mantener la categoría y a seguir así.

¿Qué supone este ascenso, para ti y para el equipo?

Es histórico como he dicho antes, era algo que tampoco nos esperábamos, pero sí que podíamos intentar. El objetivo eran los playoffs, y conforme han ido avanzando las eliminatorias se veía que era algo que se podía dar.

Ya imagino cuál ha sido el momento clave del Playoff, pero ¿cuál ha sido el momento clave de la temporada regular?

Necesitábamos tiempo, éramos una plantilla muy nueva, con 12 ó 13 jugadores nuevos y necesitábamos tiempo para conocernos. Sí que es verdad que el inicio fue malo y eso nos llevó a cuestas en la temporada porque nos quedamos lejos de las primeras posiciones. A partir de ahí cogimos confianza los jugadores y con el staff y todo empezó a ir hacia arriba.

Has jugado en muchas posiciones esta temporada, lo que demuestra tu polivalencia y la confianza que tiene Alex Pastoor, el míster, en ti. ¿cómo es tu relación con él?

Con el míster estoy muy bien. Te diría que ha sido un padre futbolístico este año, me ha enseñado muchas cosas, me ha ayudado siempre y él sabe que no tengo problema en jugar en cualquier lado, todo por el bien del equipo. Y bien, me he encontrado bien, he cambiado mucho de posición pero siempre por el bien del equipo y por conseguir el objetivo que finalmente hemos logrado.

¿Con quién has estado más cercano y has compartido los momentos importantes en el vestuario?

La clave es el ‘mix’ entre los veteranos y los jóvenes. Yo, teniendo dos españoles más en el equipo, he hecho mucha relación con ellos. También con los extranjeros nos hemos juntado mucho y nos han ayudado mucho. Para ellos tampoco era fácil porque la primera temporada fuera de casa quieras o no es complicada y tienes que adaptarte a una nueva cultura.

¿Cuál ha sido el peor momento de la temporada?

El principio de la temporada. Los primeros seis partidos que no esperábamos estar en una situación mala, pero desde que ganamos un par de partidos seguidos todo fue hacia arriba.

¿Cuál es el balance general desde que estás en Países Bajos?

Ha sido de menos a más. La primera temporada me cogió joven, en Primera en un club en una situación complicada por tema afición y directiva, que no era muy estable. El año pasado firmé por un equipo de Segunda para jugar mucho y este año se ha visto que estoy en buena línea.

Has dado un paso importante en tu carrera: volver a la Eredivisie. ¿Cómo te sientes?

Tengo muchas ganas. Ahora sí que estoy listo para esto. Sé lo que puedo dar, lo que puedo mejorar y este es el momento de demostrarlo.

¿Cuál es el siguiente objetivo en tu carrera?

Ahora mismo hacer una muy buena temporada con el Almere, conseguir el objetivo y seguir mirando hacia arriba.

Ha habido celebración estos días. ¿Te queda algo por hacer en Santa Pola?

Sí, me queda algo pendiente. Vengo de dos días fuertes osea que voy a ir tranquilo y el fin de semana que viene otra vez.

¿Qué opinas de la apuesta del VCF por Baraja y que el Pipo acepte?

Yo creo que es bueno que una leyenda como Baraja siga al frente del equipo. Tanto para él como para la afición. Creo que los dos están haciendo una fusión y me alegro por él.

Has compartido vestuario con Hugo Guillamón. Ha sido una temporada muy complicada para él. ¿Cómo lo ves?

Todos sabemos sus cualidades, por algo ha ido al Mundial. Sí que es verdad que igual el final de temporada requería de otro perfil de jugadores, pero yo creo que no hay duda de lo buen jugador que es y lo importante que es para el Valencia.