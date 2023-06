No es una salida más. La marcha de Toni Lato va a dejar un vacío muy grande en el vestuario del Valencia. El lateral izquierdo, además de ser uno de los capitanes de la plantilla, es uno de los jugadores más queridos por todos sus compañeros, técnicos y empleados del club.

El de la Pobla de Vallbona ha recibido mensajes de sus compañeros al poco tiempo de despedirse del club en una emocionante carta. Uno de los primeros en reaccionar ha sido su amigo y capitán José Luis Gayà. El de Pedreguer ha publicado una foto de los dos juntos con un mensaje: "Gracias por todo, toda la suerte del mundo". Lato ha respondido: "Suerte de sufrir y disfrutar juntos. Te quiero hermano".

Lato también ha recibido el cariño del otro capitán Jaume Domènech. "Mucha suerte en lo que te viene, 'germanet', te mereces lo mejor del mundo. Te echaremos de menos", le ha dicho el de Almenara. También ha tenido respuesta de Toni: "Eres el mejor. Orgullo de poder tenerte como compañero y amigo. Siempre contigo".

Otros compañeros de la plantilla también han querido estar a su lado en este despedida del Valencia. Es el caso de Hugo Duro. "Todavía me acuerdo del primer día que me acogiste como si me conocieras de siempre. Un honor compartir vestuario contigo y sobre todo saber el tipo de persona que eres. Suerte amigo".