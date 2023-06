Toni Lato se ha despedido del Valencia CF y de su afición en una sentida carta que ha publicado a través de sus redes sociales. El de la Pobla de Vallbona, que en las próximas horas viaja a Palma con sus agentes para firmar su nuevo contrato con el Real Mallorca hasta el 30 de junio de 2027, ha dedicado unas bonitas palabras al club de su vida y a su afición, de la que se siente parte, en un emocionante escrito con el que pone punto y seguido a su etapa como valencianista. Así se ha despedido:

"Ha sido un viaje inolvidable, lleno de momentos increíbles. Ser el capitán del Valencia ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Representar a este club y a mis compañeros en el campo ha sido un honor y una responsabilidad que he llevado con orgullo". "A la afición, a vosotros quiero daros las gracias de corazón. Gracias por hacerme sentir parte de algo especial. Siempre llevaré vuestro espíritu conmigo, en cada partido que juegue, en cada paso que dé. Hoy me despido, pero sé que esta historia no acaba aquí. El Valencia siempre estará en mi corazón y sé que el club seguirá brillando en el futuro".

Lato se despide del Valencia con todo el dolor de su corazón. El futbolista, cuyo contrato acababa el 30 de junio, era del agrado de Rubén Baraja. El Pipo apostaba por su continuidad porque encajaba en el perfil de futbolista que busca para confeccionar su plantilla y era una garantía de compromiso y rendimientos en tiempos difíciles como los que atreviesa la entidad como consecuencia de la gestión de Peter Lim.

Sin embargo, el Director Deportivo no ha hecho ningún movimiento. El jugador ha esperado lo máximo que ha podido y finalmente ha elegido al Mallorca entre todas las ofertas que tenía encima de la mesa. El acuerdo se ha cerrado en la mañana del domingo por las próximas 4 temporadas como ha desvelado SUPER.