El lateral izquierdo del Valencia Toni Lato ha alcanzado un acuerdo total esta mañana con el Real Mallorca para firmar por las próximas cuatro temporadas. El de la Pobla de Vallbona, que acababa contrato con el Valencia el 30 de junio, ha cerrado su fichaje hasta 2027. El jugador se marcha libre. Tiene previsto volar en las próximas horas a Palma para firmar su nuevo contrato y despedirse del Valencia y de su afición a través de un comunicado oficial.

Toni ha estado esperando hasta última hora la llamada del Valencia, pero no ha llegado.Ya no podía esperar más. El lateral era un jugador del agrado de Rubén Baraja. El Pipo estaba encantado con su continuidad. Sin embargo, el Director Deportivo Miguel Ángel Corona no ha querido hacer ningún movimiento.

Corona invitó a irse a Lato en el mes de diciembre cuando le trasladó una ridícula oferta de renovación de solo una temporada y una reducción de sueldo en torno al 50% desvelada por SUPER. Una propuesta que su entorno calificó como "humillante".