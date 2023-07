El Valencia ya ha hecho oficial su primer fichaje del verano con Pepelu, sin contar la continuidad de Ozcacar al quedarse al turco en propiedad tras su cesión, y sigue trabajando para cerrar a Sergi Canós. El valenciano lleva dos días en Londres para incorporarse a la pretemporada del Brenford, además de para pedirle al club inglés que acepte las condiciones del Valencia y dejarle marchar para cumplir su deseo de jugar en Mestalla. Por el momento, el club valencianista pretende la incorporación a coste cero del de Nules, ofreciéndole a los londinenses el porcentaje de una futura venta. Por su parte, los 'bees' esperan un compensación por el traspaso para no perderle gratis, ya que cuenta con el interés de otros equipos de Europa como el AEK de Atenas y Anderlecht.

A pesar de los cantos de sirena de griegos y belgas, el valenciano quiere jugar en Mestalla y, por eso, sigue presionando como puede para que el club que posee sus derechos le deje marchar. Es por eso que cada mensaje que desliza el extremo es cogido con pinzas, sobre todo por la hinchada blanquinegra. Su última, una publicación en sus redes sociales con el mensaje de "Esperando poder jugar a fútbol" acompañado de una camiseta con el lema: "Please Help Me' (Por favor ayuda). Se puede interpretar como toda una declaración de intenciones del atacante del Brenford, o puede ser una mera suposición, pero lo cierto es que el jugador sigue haciendo fuerza para poder recalar finalmente en la Capital del Turia.

Looking forward to play football….. ⚽️🙏🏼 pic.twitter.com/06q8cs3T1g — Sergi Canós Tenés (@sergicanos) 8 de julio de 2023

Mensaje de la hermana de Canós

Con todo ello, otro miembro de la familia Canós también se ha pronunciado el respecto. Y es que la hermana de Sergi ha querido mostrarle apoyo al futbolista, contestando al tweet con unas palabras en inglés: "I hope the club where we have felt like home for 7 years, helps you to keep growing as a footballer. You deserve it, now more than ever". "Espero que el club que ha sentido como su casa por 7 años, te ayude a seguir creciendo como futbolista. Te lo mereces, ahora más que nunca".