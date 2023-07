El Valencia Femenino ha anunciado esta mañana un nuevo fichaje para la plantilla de Jesús Oliva. Se trata de Claudia Florentino, una polivalente futbolista de 25 años que puede jugar tanto de defensa central como de centrocampista. Firma hasta el 30 de junio de 2025.

Es un regreso, puesto que la valenciana se formó en el equipo de la capital del Turia durante ocho temporadas (2009/10-2016/17). Luego se marchó al Real Madrid y ahora vuelve a su casa para reforzar un equipo que esta temporada espera dar un salto de calidad tras las buenas sensaciones que dejó el equipo con Jesús Oliva.

Claudia, además, ha atendido al club para pronunciar sus primeras palabras tras anunciarse el acuero: "Para mí es un orgullo volver al lugar donde empecé a ser futbolista, sin olvidar mis inicios en el Rambleta. Regresar a mi casa y al Club que me vio crecer era lo que más ilusión me hacía. El Valencia CF es el sitio en el que quería estar y cuando se me presentó la oportunidad no lo dudé ni un segundo”.

El Valencia CF Femenino y Claudia Florentino unen sus caminos hasta el 30 de junio de 2025.

La futbolista, nacida en Valencia el 10 de marzo de 1998, vuelve al Club en el que se formó durante ocho temporadas: desde la 2009.10, con 11 años, hasta la 2016.17, con 19. Ahora, con 25 años, vuelve al Valencia CF Femenino, tras su paso por el Real Madrid CF.

Claudia es una jugadora polivalente, que puede rendir tanto de central como de mediocentro. Es fuerte, contundente, ofrece una intensidad muy alta en cada acción, sin miedo a los duelos, y se sacrifica por el equipo en todo momento. Tiene ADN VCF.

La futbolista llegó a participar en 10 partidos con el primer equipo del Valencia CF Femenino, cuando militaba en el B blanquinegro.

Previamente a su llegada al Club en 2009, Claudia se inició en el Deportivo Rambleta (2007-2009). Del Valencia CF Femenino pasó al Fundación Albacete (2017-2020) y de este al Real Madrid CF (2020-2023).