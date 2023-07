José Luis García Vayá, alías ‘Pepelu’, ofreció sus primeras palabras ante los medios de comunicación desde que es jugador del Valencia CF. El centrocampista de Dénia ha protagonizado un traspaso entre los dos clubes de la ciudad y generado mucha controversia en el barrio de Orriols, una cuestión a la que tuvo que responder: «No me siento traidor, el año pasado todos sabíamos la situacion del club, firmamos algo que todos teníamos ilusión, pero la temporada no acabó como esperábamos. Las tres partes han salido ganando», aseveró sobre una operación que agradece que se haya cerrado rápido.

Las negociaciones se dilataron alrededor de dos semanas y Pepelu, aunque señaló que las opiniones ajenas le dan igual, sí explicó que entiende cómo se puede sentir la afición granota y recalcó que al combinado levantinista solo puede «darle las gracias». A partir de ahí, también se mostró agradecido con la gente del Valencia CF y la acogida de la afición, a la que prometió «dejarse la piel para tratar de transmitir la idea al equipo de ser ambiciosos». Pepelu hizo mucho hincapié en la condición de «equipo grande» que ostenta el Valencia y por ello le dio mucho valor a la confianza depositada en él, prometiendo compensarlo con esfuerzo. Dónde no se mojó, aunque fue preguntado varias veces, fue con el objetivo que tiene el club de Mestalla a nivel liguero. Hace ya varias temporadas que lleva siendo un tema tabú en un club que ha pasado de jugar competición europea a hacerlo por eludir el descenso. En esta línea, el nuevo centrocampista blanquinegro prefirió hablar de «ser ambicioso, que la gente esté orgullosa de lo que damos en el campo y tratar de mejorar al club todo lo posible. Para mí ser ambicioso significa ser mejor en el día a día y tratar de mejorar al club en todos los aspectos», explicó, al tiempo que señaló que el ser un «equipo joven» tiene ilusión de «conseguir grandes cosas» y que lo ha podido confirmar viendo sus primeros entrenamientos. En sus primeras sesiones de trabajo ya ha podido departir con su nuevo entrenador, Rubén Baraja, del que dijo que ha sentido mucha confianza «desde el primer día» y con el que ha podido hablar en diversas ocasiones. Pepelu reveló que el míster le confirmó que ya le había seguido en el pasado y que espera mucho de él. Acerca de lo que va a poder aportarle al equipo, explicó que se considera «un jugador defensivo y ofensivo, capaz de abarcar mucho campo, ocupar varias posiciones como mediocentro y ayudar en todo lo que pueda al equipo» y que le es indiferente el rol que le asignen en la medular: «He habldo con Baraja de este tema y hemos comentado cual sería la posición que mejor se acoplara al Valencia. Yo me puedo desenvolver bien en las dos posiciones, tanto de 6 como de 8. En ambas estoy cómodo», explicó. La realidad es que el club de Mestalla lleva años con un importante déficit en la medular y el fichaje de un centrocampista que ùeda actuar como pivote defensivo es una necesidad que se arrastra desde hace muchos mercados y para la que el Valencia no ha fichado en propiedad. Pepelu no es un ‘6’ al uso, aunque puede desempeñar ese rol. Al valenciano le preguntaron si el hecho de ser el jugador llamado a cubrir al fin esa necesidad le supone una presión añadida, pero explicó que no porque su trabajo «está en el día a día» y porque quiere tener una «mejor versión cada día». La acogida en el vestuario Ya en el momento de su fichaje reveló que había hablado previamente con jugadores del Valencia, especialmente con los capitanes porque tenía relación personal. Unos días más tarde, y habiendo ingresado ya en el vestuario, contó su experiencia: «El primero en arroparme fue Jaume Doménech, que me dijo que ya había preparado la llegada y las cosas desde antes y me guardaba un sitio en el vestuario. También los capitanes, porque a alguno lo conocía, y esto me da mucha confianza para crecer más rápido, pero todos los compañeros han estado ahí desde el primer momento para lo que necesitara. Es un vestuario increíble», explicó, al tiempo que señaló que será allí donde se gestione el dorsal que va a llevar, ya que las salidas en la plantilla han dejado vacantes varios números que se repartirán entre los diferentes centrocampistas. Primera ovación En su primer día, el futbolista de Dénia también se vistió de corto para salir unos segundos al césped del estadio de Mestalla, hacerse unas cuantas fotos con su nueva indumentaria de juego y recibir su primera ovación como valencianista, en concreto por parte de los niños participantes en el campus de verano del Valencia CF, que le recibieron con mucha calidez desde las gradas de la tribuna.