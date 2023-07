Como cada verano y más en la situación económica del Valencia CF, los canteranos serán uno de los grandes alicientes del verano. Rubén Baraja ya ha demostrado en sus meses al frente del banquillo de Mestalla que tiene la mente completamente abierta a que los ‘nanos’ le convenzan de que están preparados para dar el salto. El vallisoletano lo demostró con hechos, dando la alternativa a futbolistas criados en Paterna en una situación extremadamente delicada en la que otros se hubiesen apoyado en las ‘vacas sagradas’ del vestuario. Es por ello que los nuevos canteranos citados para hacer la pretemporada saben que, más que nunca, tienen una ventana abierta al fútbol de élite que van a tratar de aprovechar en estas semanas de trabajo y amistosos. El Pipo ha puesto el ojo tanto en jugadores que ya han ejercido el papel de líder en el filial como en talentos emergentes del juvenil de División de Honor que ganó el campeonato de liga.

En primer lugar el capitán del Valencia Mestalla, Pablo Gozálbez, enfoca esta fase de preparación como una oportunidad única. A sus 22 años ya ha quemado por completo la etapa de filial demostrando que se le queda muy pequeña la Segunda RFEF gobernando el juego desde la mediapunta y haciendo gala de unas aptitudes muy grandes con la pelota en los pies. Técnicamente es un futbolista muy bien dotado y tiene un punto de madurez que invita a pensar que debe dar el salto a otra categoría más elevada.

También con la ‘mili’ del filial hecha llega a la cita Hugo González, que esta temporada no ha tenido continuidad por las lesiones, pero que es un nombre marcado en rojo dentro de la Academia por su capacidad para el desborde y buen golpeo de pelota. Puede jugar en las dos bandas y acostumbra a pisar área con facilidad.

En el caso de César Tárrega se ha premiado una gran temporada en la que ha sido el líder de la defensa del equipo de Angulo. El central valenciano ha destacado por su contundencia a la hora de defender y emerge como un marcador pegajoso y fuerte en el juego aéreo, un defensor a la antigua usanza que quiere presionar para conseguir protagonismo en una demarcación en la que habrá cambios.

Los juveniles ‘aprietan’

También desde el equipo de Paco Cuenca, el Juvenil ‘A’ campeón de División de Honor, ha llamado jugadores el entrenador blanquinegro. Baraja no solo tendrá al ‘10’ del Mestalla -Gozálbez-, sino también al de los juveniles: Martín Tejón. El joven futbolista valenciano ha sido una de las grandes sensaciones de la cantera en todas las categorías inferiores y destaca también por su calidad técnica, asociativa y para desatascar partidos. Angulo le dio varias oportunidades en el filial y le respondió con goles que dieron puntos muy importantes.

También ha hecho alguna aparición con el Mestalla Mario Domínguez, el ‘hombre gol’ del juvenil y un futbolista que está llamado a seguir marcando goles en el filial este curso. El granadino ha destacado mucho esta campaña por su gran abanico de recursos, tanto desenvolviéndose fuera del área como atacando espacios y moviéndose en metros finales.

Destacan de esta lista también dos centrocampistas. En primer lugar Javi Navarro, gran capitán del Juvenil y que representa un perfil posicional puro, un ‘6’ nato con capacidad para el corte y destrucción del juego rival, pero no exento de calidad para mover al equipo. En segundo, Ali Fadal, captado de Estados Unidos y que es más bien un ‘box to box’, un jugador con recorrido y capacidad para pisar ambas áreas, pero que no responde necesariamente al perfil de centrocampista de origen africano, sino también con capacidad para jugar la pelota.

El camino está marcado

También estarán Javi Guerra, Albeto Marí, Diego López y Cristhian Mosquera, que deben seguir convenciendo al entrenador, pero que ya han hecho sus apariciones con la primera plantilla y que son los canteranos ‘veteranos’ de la pretemporada y serán los que marquen el camino a los otros siete citados por Baraja mientras no llegan fichajes. El centrocampista de Gilet, de hecho, está llamado incluso a ser titular en el equipo tal y como hizo en el tramo final de la temporada pasada.