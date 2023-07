El Valencia volvió a Säntispark un año después. Solo han pasado doce meses, pero son muchos los cambios que se han producido en la entidad de Mestalla. Hay nueva presidenta, nuevo director deportivo, nuevo director corporativo y una plantilla prácticamente nueva. Solo 13 de los 28 jugadores que viajaron a tierras suizas el verano pasado resiste: Jaume, Rivero, Thierry, Yunus, Paulista, Diakhaby, Gayà, Hugo Duro, Foulquier, Koba, Jesús Vázquez, Fran Pérez y Rubén Iranzo. El Valencia de este verano no tiene nada que ver al del año pasado. Una señal inequívoca de la inestabilidad que se vive en el club. De por medio, el sufrimiento que pasó el equipo para salvar la categoría. Hasta la última jornada. Nadie esperaba un desenlace así cuando arancó el ‘stage’ de 2022. Las cosas, sin embargo, se hicieron muy mal. Tanto que el equipo acabó al borde del abismo de Segunda División. El club tiene que tomar nota porque el margen de error cada vez es más pequeño.

Hace un año en Saint Gallen el director ejecutivo en funciones era Sean Bai y Miguel Ángel Corona tenía el cargo de secretario técnico. Todo ha cambiado. La expedición llegó ayer a tierras suizas con Layhoon Chan como presidenta, Javier Solís como director corporativo y Corona con el cargo de máximo responsable en la parcela deportiva. Es el nuevo Valencia de València. Uno de los grandes cambios está en el banquillo. El equipo se ha concentrado en el mismo hotel donde empezó la ‘era Gattuso’.

Fue en tierras suizas donde el italiano comenzó a instaurar su nueva filosofía de juego que a la postre acabó fracasando ante la ausencia de perfiles para jugar a lo que quería. El ‘capo’ este año es Baraja. El técnico está teniendo la posibilidad de empezar a trabajar desde cero en pretemporada. Algo que no pudo hacer el año pasado con la urgencia de sumar puntos y salir de los puestos de abajo. Gattuso viajó el año pasado con Guedes, Carlos Soler y Maxi Gómez. El Pipo se ha quitado de encima a los descartes Cavani, Marcos André, Samu Castillejo, Cömert y Uros Racic. Hace un año Javi Guerra, Diego López y Alberto Marí eran prácticamente unos desconocidos para el aficionado valencianista. Hoy en Saint Gallen son referencia de este equipo. Es la realidad de una plantilla que necesita refuerzos.

Los fichajes no llegan y mientras tanto el Pipo está obligado a hacer equipo con lo que tiene. No le queda otra a menos de tres semanas para el debut contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. El técnino no puede perder tiempo. Tiene mucho trabajo por delante. El equipo entrenó ayer en las instalaciones del FC Abtwill-Engelburg y hoy tiene prevista una doble sesión. El martes, se ejercitará por la mañana y jugará el tercero de los amistosos de la pretemporada contra el equipo anfitrión del FC St Gallen. Igual que pasó la temporada pasada. Es una de las pocas similitudes entre una pretemoorada y otra. Gattuso llegó a Suiza con solo un fichaje Samu Castillejo. Lo mismo pasa ahora con el Pipo. De momento, la única cara nueva es la de Pepelu. Hay otro denominador común aunque ya no es noticia: Peter Lim se queda en Singapur.