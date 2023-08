Lim sigue haciendo de las suyas. Acostumbrado en los últimos años a destrozar el Valencia CF a nivel deportivo y económico, el presidente está desaparecido en combate. Desde hace años sin pisar València, acostumbrado a ver el equipo paseándose por LaLiga y dependiendo del año variando entre poner el mínimo empeño en la confección de plantilla (año de Bordalás y Gattuso) o directamente ninguno (Gracia y este).

La realidad es que en Singapur se mantiene a la espera y poca gente o nadie sabe qué es lo que quiere hacer con el club, aunque existen suficientes indicios. El máximo accionista ha bloqueado cualquier tipo de operación a pesar de la salida de Yunus Musah (20 millones de euros netos), pero lo más grave es ver que a falta de 22 días para el cierre de mercado, el equipo puede no sufrir ningún cambio.

Repleto de canteranos, con un escaso nivel colectivo y con Baraja tratando de salvar la categoría con una plantilla inferior a la que hace unos meses se salvó en la última jornada. El problema de fondo es ver que Peter Lim no tiene ninguna intención de evitar un desastre. Y si la preocupación hace no tanto era que el Valencia se quedaba fuera de puestos europeos, la realidad ahora es que el equipo de Rubén Baraja está confeccionado para, en condiciones normales, salvar la categoría. Eso a pesar de los esfuerzos que se han hecho en el pasado más cercano por demostrar que el singapurense está algo implicado.

Cabe recordar aquellas famosas fotitos de Gattuso yendo a visitar al jefe a Singapur. Sin embargo, el italiano, por muchos esfuerzos en vender que era un hombre de fútbol, que le había sorprendido hablando de la plantilla y otros argumentos, reconoció hace unas semanas que no salió como se esperaba. «No me engañó, pero con la temporada ya empezada, los últimos tres días de mercado, se fueron Carlos Soler y Guedes, dos jugadores importantes. Sabía que había dinero cuando se empezaba el mercado, teníamos que fichar dos o tres jugadores y no llegó ninguno», explicó el exentrenador del Valencia hasta el pasado mes de febrero.

A pesar de los precedentes, la realidad es que en el seno del Valencia CF se creía que este verano iba a ser diferente. La activación de la cláusula de Cenk y el fichaje de Pepelu parecían indicar que podía haber movimientos igual que las conversaciones para cerrar otras operaciones como las de Canós, Amallah y las preguntas por varios ‘9’. Finalmente, en la jornada de este martes, Peter Lim ya trasladó que si no hay más salidas no llegarán jugadores a Mestalla, algo que deja claro qué tipo de proyecto quiere el de Singapur. En definitiva, el Valencia está a dos días de arrancar la competición, el equipo solo tiene a Pepelu como cara nueva. Ese es el mejor resumen.