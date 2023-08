El precedente que sentó la marcha de Cavani está afectando al resto de salidas en el Valencia. Uno de los tres descartes, Samu Castillejo, tiene intereses de varios equipos para abandonar la disciplina de Mestalla este verano, pero no lo hará gratis. El malagueño quiere percibir una parte del sueldo que le resta, y que firmó el verano pasado tras la petición de Gattuso. Club y jugador siguen negociando esa rescisión pero las posturas siguen lejanas ya que el jugador no pretende perdonar parte de su salario.

En ese contexto, las ofertas no le faltan al extremo. Según informa Tribuna Deportiva, un club mexicano está pendiente de su situación y querría hacerse con sus servicios, pero para ello primero se tiene que llevar a un acuerdo para su desvinculación y eso no parece cercano. A ese interés de más allá del charco, se le suma el de Arabia Saudí. Según Relevo, el Al-Khaleej le ha ofrecido al ex de Milan y Villarreal 2,5 millones para dos temporadas.

Informa también el citado medio que esta semana hay prevista una reunión para tratar de desencallar la situación de Castillejo, que sigue exigiendo una contraprestación de un millón de euros para marcharse del conjunto valencianista. El mercado sigue su curso y hasta que no se resuelvan las salidas de Castillejo, Marcos André y Cömert, no podrán acometerse más iincorporacionescomo las de Rafa Mir, que es el deseado de la lista de fichajes que maneja Corona.