Baraja: "El objetivo mínimo es que el Valencia CF siga en Primera"

SITUACIÓN DE CENK

"No. Es un jugador importante. Tiene un perfil cómo os hemos comentado. Es joven y no tiene una estabilidad en el rendimiento y hay que tratar de conseguir que sea más contínua. Tenemos que darle confianza, tranquilidad y cuando llegue su momento que juegue bien. Los dos primeros partidos ganamos y no escuché a nadie decir nada sobre Cenk. El resultadismo me molesta un poco, trato de ser objetivo en mis apreciaciones. El otro día no estaba en la dinámica que yo quería y salió Mosquera. Los perfiles de jugadores que tenemos necesitan apoyo, estabilidad... para que el equipo sea competitivo. No podemos focalizar en un jugador. En este caso de Cenk es un chico joven que se va a equivocar como se equivocan otros y hay que darle confianza"