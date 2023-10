Marta Carro, que ha alcanzado los 150 partidos jugados con el club blanquinegro, se mostró orgullosa y contenta de alcanzar esa cifra y agregó que "el siguiente escalafón es el 200 y ya solo pienso en llegar a esos".

"Llegué sin conocer la ciudad y desde el primer momento me abrieron los brazos, todo el mundo me han dado un cariño inmenso que me lo han transmitido en cada partido. Se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo y lo que una solo puede hacer es devolver el cariño en el campo dando el cien por cien. La verdad que tengo al Valencia en el corazón", dijo Carro.

La centrocampista, de 32 años y nacida en Cádiz, expresó tras el partido contra el Levante Las Planas en el que recibió como homenaje una camiseta con la serigrafía de 150 que, desde su debut hace ya siete años hasta la última victoria contra el Villarreal, se queda con muchísimos recuerdos.

"Sobre todo, me quedo con las compañeras que han pasado a lo largo de estos años, personas que ya son parte de mi familia y sobre todo con el cariño que me ha dado el club y la afición desde que llegué, me han llenado el corazón", finalizó.