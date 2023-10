El sueldo de Layhoon en el Valencia CF: una incógnita no resuelta

El sueldo de Layhoon Chan es una incógnita por ahora no resuelta. La falta de transparencia de Meriton no ayuda. ¿Cobra la presidenta del Valencia? En las cuentas del club no consta. Por una sencilla razón, las cuentas comprenden desde julio de 2022 a junio de 2023 y Layhoon en junio de 2023 figuraba en el registro como consejera, pero no como presidenta. En ese momento no tenía remuneración.

El colectivo valencianista de oposición a Peter Lim Libertad VCF preguntó por el salario de Layhoon en la última Junta General de Accionistas del Valencia celebrada el pasado 12 de diciembre de 2022. El secretario del Consejo de Administración Germán Cabrera aseguró que la remuneración que obtenía Layhoon no era del Valencia, pero reconoció que esa situación estaba sujeta a un posible cambio en «los próximos meses». Nada más se ha sabido. La duda continúa. SUPER ha tenido acceso a la transcripción del acta de la junta en la que Germán Cabrera se refirió al sueldo de Layhoon a pregunta de Libertad VCF: «Actualmente, ni la señora Layhoon ni el señor Kim Koh reciben remuneración por parte del consejo de administración. Esto no quiere decir que se vaya a permanecer así permanentemente en el tiempo, teniendo en cuenta el periodo que hemos tenido pues fue la estructura que se hizo y estamos analizando ahora cuál va a ser la estructura para los próximos meses y potencialmente podrían cobrar una remuneración siempre dentro de los parámetros que se marcaron en la junta general y conforme con lo determinado en los estatus sociales». Un piso arrendado de 211,81 metros cuadrados en el interior de un edificio de lujo La única referencia pública que ha hecho Layhoon sobre su remuneración data de diciembre de 2016 en su primera etapa como presidenta del Valencia. «Estoy aquí la mayor parte del tiempo sin mi familia, con el mismo sueldo... ¿No veis lo comprometida que estoy con el club?», decía. La falta de claridad respecto al salario de Layhoon suscita dudas y preguntas. Todas sin respuestas. ¿Cuál es el dinero que cobra directa o indirectamente por ser presidenta del Valencia? ¿El club a le paga el tiempo que dedica a la red de empresas de Peter Lim? ¿Quién paga sus vuelos internacionales, los hoteles en los que se ha hospedado o las estancias en su casa de Valencia,? Al hilo de esto, dentro del trabajo de investigación del periódico, SUPER ha podido saber que Layhoon vive en un piso arrendado de 211,81 metros cuadrados en el interior de un edificio de lujo. Anil Murthy percibía 460.000 euros más variables El anterior presidente de Valencia Anil Murthy tenía asignado un salario anual del club de 460.000 euros más variables (38.300 euros mensuales). La cantidad se conoció a raíz de una demanda de Libertad VCF al Consejo de Administración. El salario base incluía el alquiler de su casa, el pago de los colegios de sus hijos, un seguro Internacional, vehículo y un viaje al año, de ida y vuelta, a Singapur para él y toda su familia. Según el abogado de Libertad Álvaro Sendra el salario del presidente aumentaba en función de los objetivos del club y de su rendimiento individual a decisión del propio Consejo. Los emolumentos de Kim Koh se cifraban el año pasado en 200.000 euros al año (16.500 euros al mes) más una serie de pluses. El Consejo de Administración modificó los estatutos en diciembre de 2020 para que los consejeros pudieran percibir salarios por un total de 2,7 millones de euros anualmente.