Pasó a la historia como ‘Los Audios de Anil’, pero fue bajo el título de Meriton Confidencial como vio la luz una exclusiva que significó la puntilla para el peor presidente de la historia del Valencia CF. Aquellas cinco entregas marcaron un punto de inflexión a todos los niveles, si bien es cierto que con la segunda etapa de Layhoon (plagada por cierto de ausencias la mayoría de las veces incomprensibles) apenas cambiaron cosas. Todo, además, para que en el fondo nada haya cambiado. Poco más de un año después, la presidenta es la primera y gran protagonista de la sexta entrega de una saga de investigación periodística a la que seguirán durante la semana una séptima, una novena y una décima. En un momento absolutamente clave para el club, inmerso en una crisis social, económica y en los últimos tiempos especialmente deportiva por el declive del proyecto (o la ausencia de él), nuestra modesta pretensión es simplemente poner el foco en la singular empresa que lo gestiona y controla. La misma que en su nombre está ultimando, tal y como reconoció el portavoz Solís ayer a la salida del Palau, un convenio urbanístico que nadie sabe a ciencia cierta si será una solución a los problemas o más bien lo contrario. Pese a que no hay una respuesta universal, y menos aún que no implique todo tipo de derivadas, esa pregunta ha estado en el origen de una investigación de semanas con la que hemos accedido a datos y documentación inédita convenientemente contrastada. Un trabajo que, como ocurrió con los audios, habrá quien opine y sin que le falte razón que en esencia no destapan tal vez nada nuevo que no se intuyese. Sin embargo, lo que es del todo seguro es que sí confirmarán y arrojarán luz sobre el actual máximo accionista, su particularísimo estilo de gestión y detalles que en el día a día han acabado dándose por normales sin que lo sean.

