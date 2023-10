Seríamos torpes si una sede como Valencia no estuviera» en el Mundial 2030. Con esas palabras, Salvador Gomar aseguraba este martes que la ciudad tiene que aprovechar un evento de este tipo porque además permitirá ingresar una buena suma de dinero. Sobre las posibilidades de que se celebre en el Nou Mestalla, eso sí, el presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV) se muestra tranquilo y confía en que puedan alcanzarse los acuerdos suficientes para que se termine el estadio a tiempo. «Yo desde el principio he sido optimista y sigo siendo optimista y creo que Valencia tiene que ser sede.

Para mí, eso significa que el estadio estará en el año 2030. Primero tienen que decidir cuáles son las 18 sedes que hay entre Portugal, Marruecos y España (los tres países que celebran el Mundial de 2030 junto con los tres de América que tendrán un partido cada uno). Una vez se sepa eso, se sabrá si España tiene 10 u 11 sedes -algo que todavía no se ha concretado-. No creo que tenga más. Y a partir de ahí, decidirán las normas para presentación de candidaturas porque se dice que España lo va a organizar porque no va a haber otras, pero hay unos plazos para presentar candidaturas y primero hay unos plazos para presentar las condiciones o requisitos que exigen para el Mundial 2030 en cuanto a sedes, plazas hoteleras, medios de transporte. Eso creo que estará para final de año, por lo cual el segundo trimestre del año 2024 deberían estar presentadas las sedes», reconoció Salvador Gomar.

En cualquier caso, la sensación es que Valencia sí está más cerca de poder celebrar el Mundial como una de las sedes y es que está en manos del Valencia CF, o mejor dicho de Meriton, la posibilidad de reanudar las obras del estadio cuando quieran.

Sedes 2030 Balaídos, Riazor, El Molinón, La Romareda, La Rosaleda, La Condomina y el Gran Canaria necesitarían remodelaciones de diferente envergadura para poder completar el proceso y lo más probable es que de estos siete salgan los cuatro descartes finales. Mención aparte merece el Nuevo Mestalla, cuya construcción todavía no ha sido reactivada, o el propio Camp Nou, también con una gran obra pendiente.

Entre los estadios ausentes, destacan el Martínez Valero de Elche, el Rico Pérez de Alicante, el Nuevo Zorrilla de Valladolid, el Carlos Tartiere de Oviedo y el Sánchez-Pizjuán y el Benito Villamarín de Sevilla, ciudad que lo apuesta todo a La Cartuja, sede recurrente de la selección española en los últimos años.

La candidatura se completará con los estadios que ponga sobre la mesa Portugal. Los dos de Lisboa (A Luz y José Alvalade) y O Dragao de Oporto parecen los aspirantes más claros y los únicos que cumplen ahora mismo los requisitos mínimos de aforo. Las fechas en las que celebrará el Mundial están todavía por determinar. La edición de 2026 que se disputará en EEUU, México y Canadá empezará el 19 de julio, por lo que puede ser una fecha orientativa. Cabe recordar que que la FIFA suele otorgar al país anfitrión, antes del Mundial, un torneo de preparación.