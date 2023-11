13:05

El ecosistema de este Valencia y la normativa respecto a jugadores del filial

Creo que la normativa es absurda. Si tú quieres potenciar tu cantera, no te dejan porque hay una norma absurda que te obliga a tener 7 profesionales jugando. A nosotros nos perjudica porque me gustaría tener más espacio para jugadores que querría poner. Trataremos de hacer una combinación que ayude a hacer las cosas bien y competir. Representamos a un club que da mucha importancia a la Copa. Si no estás bien te puedes llevar un disgusto