Baraja: "No nos ponemos límites, pero el objetivo siempre es el siguiente partido"

05·11·2023 18:57

ESTADO LESIONADOS

"Amallah ha sentido un pinchazo en el aductor. Lo habrá sentido en alguna acción puntual. No podemos valorar aún. Espero que no sea mucho porque necesita minutos y ahora que estaba cogiendo ritmo espero que no se alargue mucho. Paulista ha sido un golpe en la primera acción y Giorgi era un golpe o algo así. Creo que el bagaje del partido, me da rabia el tema de las lesiones pero cuando juegas al límite pueden pasar estas cosas"