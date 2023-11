El Valencia se ha visto obligado a salir en defensa de Hugo Duro. El club ha utilizado sus redes sociales para lanzar un mensaje de protección y "respeto" al delantero después de la campaña de acoso y derribo que está recibiendo desde Granada y Madrid por su comportamiento en el partido del domingo en Mestalla. "Siempre en nuestro equipo Hugo Duro. RESPECT", decía el mensaje acompañado de una fotografía de celebración del futbolista. La entidad de Mestalla entende que se ha organizado una campaña desmedida contra él por fingir o exagerar en la jugada del penalti.

El delantero fue acusado por Paco López, técnico del Granada, de hacer "teatro" en la jugada del penalti de Torrente que señaló el colegiado García Verdura. "Hugo duro es un gran jugador, pero debe cuidar las formas y respetar, sobre todo, a un entrenador que lleva cierta trayectoria. Tengo mi edad. No me puede mandar callar de esa forma. Está bien que exageres en la jugada del penalti, muchos lo hacen, pero mandarme callar de esa forma se lo tiene que hacer mirar. Yo no le he dicho nada "para que me mande callar así, me puede contestar, porque le he hablado con respeto, pero ya está. Estaría bien que alguien le pegara un tirón de orejas como se lo haría yo a mi hijo", aseguró sobre su discusión que mantuvo con el atacante del Valencia camino al vestuario en el descanso. Las cámaras de televisión de DAZN demostraron que Paco López le dijo "¡como me vuelvas mandar a callar, te rompo la cara!".

Las críticas también han llegado desde medios de comunicación nacionales. No parece casualidad teniendo en cuenta que Hugo Duro visita el Santiago Bernabéu el próximo sábado.

Las imágenes de El Día Después también demostraron que el defensor Ignasi Miquel buscó la clavícula de Hugo Duro durante todo el partido consciente del esguince que sufría en el hombro.