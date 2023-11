Valencia y Real Madrid se ven las caras por primera vez después del lamentable incidente ocurrido el pasado 21 de mayo en Mestalla en el que un grupo reducido de aficionados profirió graves insultos racistas contra Vinícius Jr. Más allá de la tensión habitual que entrañan este tipo de partidos entre dos grandes del fútbol español, el choque llega en mitad de un ambiente muy caliente por todas las cuestiones extradeportivas que han acaecido desde entonces: las mentiras de Ancelotti y el propio Vinícius sobre la afición blanquinegra, la presión del Real Madrid a los árbitros, las acusaciones sin fundamento de cierto sector de la prensa...

En cualquier caso, el Valencia no viajará solo a este envite, puesto que los valencianistas agotaron todas las entradas disponibles de la grada visitante. Así pues 579 aficionados estarán animando a los suyos en un partido tan complicado. El club lo entiende, más allá de las cuestiones deportivas, como una buena oportunidad para que el valencianismo demuestre los que son sus verdaderos valores y no los que se han intentado vender. En ese sentido el Valencia ya ha denunciado públicamente las mentiras y las acusaciones racistas que está recibiendo. Así que en aras de dar un ejemplo de deportividad y saber estar el club envió este jueves esta carta en la que pide que la mejor manera de demostrarlo es «dando ejemplo en las gradas del Bernabéu».

El escrito al completo comienza agradeciendo a los aficionados que harán el esfuerzo de viajar para estar al lado del equipo en un día tan impotente: «Querido valencianista, Muchas gracias por comprar tu entrada de público visitante para animar al Valencia CF este próximo sábado en el partido ante el Real Madrid. Tu apoyo volverá a ser fundamental para impulsar al equipo en busca de una victoria importante». Cabe recordar que la del Valencia está demostrando ser una de las aficiones más fieles del fútbol español, registrando uno de los mejores porcentajes de asistencia al estadio en relación a la capacidad del mismo.

La carta continúa recalcando que las acusaciones de racismo recibidas no son ciertas, como la que pronunció este jueves el periodista Jiménez Losantos, que afirmó en directo que el Valencia «tiene a todo el estadio llamándole ‘mono’». El club respondió «ponte gafas y un audífono y respeta a una institución y afición centenarias». «Como sabes, a raíz del desagradable incidente del partido de la temporada pasada en el Camp de Mestalla, en los últimos meses se nos ha tachado con calificativos que no representamos. El valencianismo no es una afición racista, ni Mestalla es un estadio racista. Esos no son los valores que nos identifican», transmite el club a los aficionados en la mencionada carta.

Para concluir, el Valencia cita una frase del entrenador y avisa que estará ‘vigilados’ en grada visitante: «Como dijo nuestro entrenador, Rubén Baraja, como Club y como afición debemos rebelarnos ‘contra quienes nos han acusado de ser lo que no somos’ y la mejor manera de hacerlo es dando ejemplo en las gradas del Santiago Bernabéu, donde habrá muchos ojos y muchas cámaras pendientes de nosotros».

Así, el valencianismo tiene este sábado una oportunidad de oro de demostrar que en lo deportivo muy pocas están a la misma altura, que es ejemplar en cuanto a comportamiento y que el episodio racista fue puntual.