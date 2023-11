Almeida sabe por fin que la receta es el reposo

La lesión de André Almeida, cifrada como «unas molestias en la espalda» en los días posteriores a su ausencia en el Mallorca-Valencia del 7 de octubre en Son Moix, ha alejado ya al mediocentro portugués de seis partidos oficiales: cinco jornadas de Liga y la primera ronda de la Copa del Rey. Casi un mes después, sin un parte médico emitido desde el Valencia CF, fue el propio jugador el que desveló la naturaleza de las molestias, en los micrófonos de DAZN, en la previa del Valencia-Granada. «Tengo un desplazamiento... Una fractura en una vértebra. No sé cuándo puedo volver», reveló.

André Almeida anda preocupado con una clase de dolencia que habitualmente, una vez cuenta con diagnóstico y tratamientos adecuados y basados en el reposo, requiere unos 40 días para consolidar la vértebra y erradicar el dolor. Un dolor con el que jugó antes de no poder aguantar más. Incluso, en su afán por aclarar un horizonte en el que ayudar nuevamente al equipo, según pudo saber SUPER, de la mano del club, André ha querido contar con la opinión de un reconocido especialista en espalda para afinar con el tratamiento. Tras más de mes y medio desde su último partido, el ‘10’ ya sabe que la receta pasa principalmente por el descanso. Será la desaparición del dolor lo que marcará su vuelta, aunque parece muy difícil que sea antes de que en dos o tres semanas pase pruebas para ver la evolución.

La derrota en el Villamarín, del 1 de octubre, es el último encuentro que la espalda le dejó jugar. Después, el de Guimaraes causó baja ante el Mallorca a última hora. Por entonces, el cuerpo técnico confiaba en disponer de él, a lo sumo, en unas semanas. Pero las malas sensaciones siguieron antes del Cádiz, y Rubén Baraja indicó a finales de octubre, en la previa del viaje a San Mamés: «André sigue con molestias y no acaba de encontrarse bien... vamos a ver si puede estar para el fin de semana que viene». La realidad es que el centrocampista ofensivo no pudo estar ni la jornada siguiente, contra el Granada en Mestalla, ni tampoco ante el Real Madrid en el Bernabéu.

Precisamente, en la previa de ese partido frente al conjunto nazarí el internacional sub-21 con Portugal fue quien contó por primera vez cuál es la lesión que padece. Cuestionado por el periodista de DAZN, André dijo el pasado 5 de noviembre qué era exactamente lo que pasaba: «Es una pequeña fractura en una vértebra con desplazamiento», y, según añadió él mismo, «no tiene un plazo» para volver. «Volveré a jugar cuando me sienta mejor». La fecha del regreso, traducida en clave médica, pasa por el momento en el que la vértebra se consolide y el dolor se mitigue. La evolución ha mejorado, gracias al reposo, pero André aún debe esperar más tiempo.

Extrañamente, el luso de 23 años se probó con el grupo el día antes al duelo con el Granada y Baraja no lo descartaba totalmente en sala de prensa. Una semana más tarde, por fin, con toda la información médica a su alcance, el ‘Pipo’ comentó en la previa del Madrid-Valencia: «Tiene una fractura en una vértebra que condiciona la que está por encima. No puede trabajar sin dolor. No sabemos plaza de vuelta, dependeremos de que vaya soportando cargas, de sus sensaciones».