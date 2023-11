Vuelve la competición doméstica para el Valencia Mestalla, que tras el triunfo en la última jornada tiene más ganas que nunca de que llegue el choque ante el Formentera, al que aventaja en un punto en la clasificación con 13 unidades, en la novena posición de la tabla. Un detalle que hace el duelo todavía más apasionante. Los de Angulo defienden posición y, de ganar, sumarían tres puntos con los que rozar los puestos de ‘play off’ de ascenso, en una temporada en la que el objetivo es ir partido a partido pensando en firmar lo antes posible la salvación definitiva, y a partir de ahí mirar hacia delante.

El segundo entrenador del filial, Raúl Pérez, conoce bien al equipo balear, ya que lo dirigió en la temporada 2020-2021 y logró el ascenso a esta 2ªRFEF. «Va a ser un partido complicado en un campo en el que siempre hay circunstancias que hacen que sea así», señaló en declaraciones facilitadas por el club.

«El Formentera cambió este año de entrenador, cambió mucho su plantilla y eso le ha llevado a tener que adaptarse a lo que buscaba el míster. Han hecho buenos partidos, sobre todo en casa donde han merecido mejores resultados. Ahora están ganando partidos, ganaron al Lleida y va a ser complicado», dijo.

Sobre su equipo, Pérez explicó que tras haber ganado en el último encuentro «casi en la última acción» los jugadores «tienen más moral». «Veníamos de hacer un buen partido ante el Espanyol B en Barcelona, pero lo que valen son las victorias. Aunque para nosotros lo más importante sea la formación de los jugadores para el primer equipo, cuando ganas la moral es más alta de cara al siguiente partido», destacó.

Esa victoria llegó en los últimos minutos de encuentro y supuso romper una racha de cinco partidos seguidos sin conocer la victoria, y con varias remontadas en contra en los últimos minutos, que Tárrega se encargó de poner fin con su remate para hundir a La Nucía.

No se esperan grandes cambios en el once respecto al partido en el Puchades de la fecha pasada, a pesar del parón de selecciones por el que el primer equipo no ha jugado, y por el que Baraja no le ha podido ‘robar’ jugadores a Angulo. El que seguro no estará será Yarek, ya un habitual en las convocatorias de ‘los mayores’ ante el aluvión de lesiones, y que esta semana está concentrado con la Selección sub-19, con la que en su último partido fue capaz de meter un ‘hat-trick’ histórico siendo central. César Tárrega volverá a ser el capitán general de la defensa, y estará acompañado en la zona de tres cuartos por Pablo Gozálbez, que ya jugó ante La Nucía. Hugo González podrá estar por fin a las órdenes del técnico asturiano, como también Declan Frith, que ya dispuso de sus primeros minutos como blanquinegro ante los nucieros y del que se espera que aporte grandes cosas al atque del Valencia Mestalla.