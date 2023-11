Transcurridos alrededor de tres meses de competición, el Valencia de Rubén Baraja está superando expectativas gracias a un estilo ordenado, un equipo trabajador y que especialmente en casa se está haciendo fuerte gracias al juego directo y al dinamismo que están pudiendo imprimir futbolistas como Javi Guerra, Fran Pérez, Diego López o los dos laterales titulares. Los ansiados fichajes, no obstante, no acaban de arrancar esta campaña a excepción de un Pepelu que es dueño y señor de la medular desde que arrancó la campaña. El peso del equipo, no obstante, se lo siguen llevando los ‘nanos’ junto con futbolistas consolidados en el equipo como José Luis Gayà, Hugo Duro o Thierry Rendall mientras el Pipo espera que los recién llegados acaben de acoplarse y encontrar su lugar en el combinado de Mestalla.

Pepelu es a día de hoy la referencia de todos ellos. El futbolista de Dénia ha caído de pie y su papel en el equipo es capital. De hecho es posiblemente la razón por la que pasa todo lo que pasa en el terreno de juego. El equilibrio del que ha dotado a la medular ha permitido al equipo ser mucho más atrevido por su labor de ‘coche escoba’ siempre atento en las ayudas, en los duelos y evitando que el equipo se parta cuando va al ataque. Con el balón en los pies, por otra parte, ha ido creciendo con el paso de los partidos, cada vez más proclive a ensayar pases arriesgados y con los que está consiguiendo que el equipo pueda batir líneas. Destellos De los fichajes también hay dos que han mostrado destellos, pero que todavía están lejos de lo que pueden dar. Son los casos de Sergi Canós y de Selim Amallah. Ninguno hizo la pretemporada con el equipo y el aspecto físico no les ha ayudado, sufriendo ambos lesiones que han frenado su adaptación. En el caso del futbolista de Nules hizo un gran partido contra el Atlético de Madrid por banda izquierda, pero acabó lesionado y quedando fuera del equipo varias semanas. Contra el Real Madrid también dejó algún destello en la primer parte y está aprovechando el parón para ponerse a tono. El marroquí, por su parte, también ha hecho un buen trabajo en algunos partidos acostado a la banda, pero entre la expulsión y la última lesión tampoco ha encontrado la continuidad suficiente como para ser diferencial y tampoco ha jugado demasiado en su sitio en el centro del campo. Sin noticias de Roman El que no acaba de encajar es el ucraniano Roman Yaremchuk, que ha coincidido con la ‘resurrección’ de Hugo Duro y que cuando ha tenido la oportunidad de jugar tampoco se le ha visto cómodo sobre el campo, especialmente cuando tuvo la oportunidad en el partido de Copa del Rey contra el Logroñés. Por último, el club ejecutó la opción de compra para fichar a Cenk Özkacar y a día de hoy Cristhian Mosquera le ha ‘pasado’ por la derecha con un mejor rendimiento en el eje de la zaga. El turco, además, tuvo que jugar como lateral izquierdo en varios partidos por las bajas de Gayà y Jesús y no le sentó nada bien, viéndose muy superado por los rivales. Militao declara el martes por el 'Caso Vinícius'