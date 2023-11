El presidente de la plataforma De Torino a Mestalla, Juan Martín Queralt, junto a Antonio paños, presentó esta mañana las líneas maestras del proyecto Valencia112, mediante el cual se aspira a presentar una oferta de compra para el paquete accionarial mayoritario del Valencia, en poder de Peter Lim, que ostenta el 92% del capital social del club. La plataforma ha abierto una portal web, www.112vcf.es, un llamamiento a la sociedad civil valenciana para consultar “el número de personas que están dispuestas a dar un paso al frente y ver cuánto capital se puede disponer. Tanto el número de valencianistas y el volumen de capital dispuestos a aportar para sentarnos a la mesa con el accionista mayoritario y recuperar el club”.

El objetivo es llegar a los 112 millones de euros, una suma “razonable” según los impulsores, obtenida de la cantidad invertida por Lim (292 millones), restada por las pérdidas (180 millones) generadas por su gestión. El plazo para recaudar dinero se abre hasta el 21 de marzo.

“Llevamos mucho tiempo trabajando para ayudar a solucionar el problema del Valencia y de una venta que nunca debería haberse producido. Estamos en los tribunales contra Meriton, pero hay que pasar a los hechos. El elemento clave es la implicación del valencianismo en esa recuperación. Palabras no, hechos”, afirmó Martín Queralt, que apeló a “los valencianos y valencianistas” y citó a Albert Camus para recordar la importancia del “mundo de la infancia” como motor de la militancia futbolística.

El prestigioso jurista adelantó que esta operación, se salde o no con éxito, será su último acto de servicio al valencianismo: “Queremos recuperar el club y no sentarnos en el consejo de administración. Este será mi último paso y me iré”, indicó, agradeciendo la labor desarrollada en el proyecto “por personas vinculadas con la banca como Antonio Paños y con la fe pública notarial como Salvador Alborch”. ”Damos un paso muy serio. Se trata de saber si el valencianismo está dispuesto a pasar de las palabras a los hechos y sentarnos con el accionista mayoritario”. “No se puede invertir un solo euro de dinero público en esta oferta, es un problema del valencianismo”, agregó.

Por su parte, Antonio Paños, definió la operación como “un ejercicio de responsabilidad” ante “una situación de ruina y la percepción de que el club se muere. Ante esa muerte, pulsamos el botón de emergencias y llamamos al 112, a la sociedad valenciana”. “El proceso es complejísimo y se ha instalado el pensamiento de que el Valencia no tiene solución. Nos rebelamos ante eso. El fracaso y la vergüenza sería no intentarlo”, añadió.

“Hay un cuerpo extraño que se ha instalado en el valencianismo. Uno de sus síntomas es que 40.000 aficionados canten contra ti, que toda tu masa social esté enfrentada. Tienes a las administraciones públicas necrosadas. Deportivamente han triturado, por decirlo de forma amable, el capital deportivo del club. Ha descapitalizado el club. El Valencia vale 17 millones de euros, que es el patrimonio neto”, repasó Paños, haciendo balance de la década de Meriton de Holdings. Paños adelantó que “al menos tres empresarios” han dado su conformidad a participar en el proyecto y a dar publicidad a sus aportaciones.

Paños explicó que se ha abierto “una modesta página web, www.112vcf.es, con un formulario simple. Nombre, DNI y la intención de compra. Se protegerán los datos personales de cada usuario, que se utilizarán de forma agregada, se protocolizará cada 15 días ante notario. La actuación durará hasta el 21 de marzo. Luego se destruirán los datos”.

Con la suma recogida, se negociará con las entidades financieras “un acuerdo para obtener líneas de crédito ventajosas”. “En la segunda fase, Tenemos preparada una sociedad limitada que sería el vehículo para la gestión de la compra de las acciones. El dinero quedaría bloqueado en una cuenta solo para un fin, comprar las acciones del club”.

“Me da la sensación personal que Lim está de salida y que quiere dar un pelotazo los derechos urbanísticos”, remató Paños.