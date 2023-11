Rubén Baraja y Rafa Benítez supondrá el primer duelo del alumno frente a quien fuera su mejor maestro. Su particular duelo en los banquillos es uno de los atractivos del Valencia CF - RC Celta de la Jornada 14 de LaLiga y ambos han compartido esta videocall en la que han repasado su pasado juntos y las claves del encuentro de este próximo sábado 25 de noviembre, a las 16:15 horas, en el Camp de Mestalla.

“Va a ser algo diferente de lo habitual. Por primera vez me voy a enfrentar a un técnico que me entrenó cuando era jugador. Me gusta que sea Benítez porque es una persona que reúne todas las condiciones que cualquier entrenador puede buscar o tener”, indica Baraja.

Baraja y Benítez coincidieron tres temporadas (2001-2004) y vivieron una de las épocas más doradas de la entidad valencianista en la que lograron alzar 3 títulos: Liga (2001-02), Liga (2003-04) y UEFA (2003-04). En este caso, Baraja estuvo a las órdenes del técnico madrileño. Un entrenador que, sin duda, le marcó en su futuro profesional.

"El público es muy bueno y aprieta"

“Es una gran alegría ver a Baraja y ver lo que están haciendo bien. Va a ser un partido muy difícil. Es un buen equipo, está bien entrenado, juegan en el Camp de Mestalla donde el público es muy bueno y aprieta”, explica Benítez.

Este próximo sábado se volverán a ‘ver las caras’ en el partido que enfrentará al Valencia CF y RC Celta de Vigo en el Camp de Mestalla. Sin duda, será un momento especial para ambos y para toda la afición valencianista presente en el centenario estadio ‘che’.